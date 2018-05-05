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AYM'den örnek karar: Temiz su insan hakkıdır

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Kars Porsuklu'da yaşayan üç köylünün bireysel başvurusunu kabul etti ve başta belediyeler olmak üzere kamu makamlarına uyarı niteliğinde bir karara imza attı. Kararın ayrıntıları şöyle:
05 Mayıs 2018 06:50
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AYM'den örnek karar: Temiz su insan hakkıdır

MANEVİ TAZMİNAT

Anayasa Mahkemesi (AYM), Porsuklu köyünün tek içme suyu kaynağı olan Susuz Çayı'na kanalizasyon sularının arıtım yapılmaksızın dökülmesini, Anayasa'daki "özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının" ihlali olduğuna karar verdi. AYM, Erzurum 1. İdare Mahkemesi'nce yeniden yargılama yapılarak davacı köylülere manevi tazminat ödenmesini de istedi. Bu tip çevre davaları açısından AYM Genel Kurulu kararı örnek içtihat niteliği taşıyor.

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre: Dünkü Resmi Gazete'de yayımlanan AYM kararında, akarsuyun temizlenmesi için geleceğe dönük tedbirlerin uygulanacak ve arıtma tesisi kurulacak olmasının somut başvuruda mevcut durum itibarıyla davacıların mağdur sıfatını ve manevi zararlarının telafisinin gerekliliğini ortadan kaldırmadığı vurgulandı. AYM kararında, Kars Valiliği ve mahkemelerin Susuz Belediyesi'nce, çaya arıtma yapılmaksızın kanalizasyon bağlanmasından kaynaklı çevresel tehlikelerin tespit edildiğine dikkat çekildi. AYM kararında özetle şöyle denildi:

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Hürriyet
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