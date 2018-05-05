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Son 15 yılda kamu yönetimi yeniden yazıldı

Son 15 yılda kamuda devrim niteliğinde değişiklikler yaşandı. Kamu çalışanlarının hakları genişledi, yasaklar kalktı, izinler çoğaltıldı. Ücretleri etkileyecek adımlar atıldı. Yeni sistemle bu haklar genişliyor
05 Mayıs 2018 07:20
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Son 15 yılda kamu yönetimi yeniden yazıldı

Son 15 yılda kamuda devrim niteliğinde değişiklikler yaşandı. Kamu çalışanlarının hakları genişledi, yasaklar kalktı, izinler çoğaltıldı. Ücretleri etkileyecek adımlar atıldı. Yeni sistemle bu haklar genişliyor

Türkiye son 15 yılda gerek kamu personel rejimi gerekse çalışma hayatıyla ilgili çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdi ve geçirmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile hem hizmet verenin hem de alanın mutlu olacağı bir kamu yönetimi sistemine kavuşacağız.

İşte yapılan değişikliklerden bazıları:

FON TASFİYE EDİLDİ: 1995'e kadar çalışanların aylıklarından zorunlu olarak kesilen ve herkesin umudunu yitirdiği Tasarruf Teşvik Fonu'nda biriken paralar nemalarıyla birlikte hak edenlere ödendi. Ödeme 15.1 milyar lirayı buldu.

KEY TASFIYE EDİLDİ: Konut Edindirme Fonu hesapları tasfiye edilerek, çalışanların alın teri olan paraların hak sahiplerine iadesi sağlandı. Ödenen para 3.5 milyarı buldu.

KAMU ÇALIŞANINA PROMOSYON: Bankalar tarafından verilen promosyon ödemeleri kurumlara harcanıyordu. 2007/21 sayılı Başbakanlık genelgesi ile banka promosyonlarının kurum personeline eşit şekilde dağıtılması sağlandı.

NÖBETÇI MEMURLUK: 1966'da yürürlüğe konan 711 Sayılı Kanun uyarınca kurumlarda nöbetçi memurluğu uygulaması yürütülüyordu. 2014'te bu uygulama kaldırılıp nöbetçi memurluğa son verildi.

EŞİTSİZLİK BİTTİ: Aynı kadro unvanına sahip memurların bütün kurumlarda aynı maaşı alması, ayrıcalıklı kurum uygulamasını bitirdi. Maaş artışı kurumlar arası nakil taleplerini azalttı.

İKİ KEZ İLAVE 1 DERECE VERİLDİ: 1979 ve 1991 yıllarında iki kez verilen ilave 1 derece uygulamasından yararlanamayan kamu çalışanları haklarına kavuştu. 2005'te yürürlüğe giren 5289 Sayılı Kanun'la ve daha sonra 2015'te imzalanan toplu sözleşme ile kamu çalışanlarına ilave 1 derece verildi.

DİSİPLİN AFFI: 2006'da 5525 Sayılı Kanun ile memurların ve diğer kamu görevlilerinin disiplin suçları affedildi.

DEMOKRATİK ADIMLAR: Yargı denetimi dışında kalan uyarma ve kınama disiplin cezalarına yargı yolu açıldı. 2014'te uyarma ve kınama cezası alan aday memurların görevine son verilmesi önlendi. Memurların hafta sonu il dışına çakma yasağı kaldırıldı. YAŞ kararları yargı denetimine açıldı. Kamuda başörtüsü yasağı kaldırıldı. Cuma namazı için kamu çalışanlarına izin verilmesi hakkı düzenlendi.

ÇALIŞMA HAYATINDA DEVRİM GİBİ KARARLAR

İZIN HAKKI GENİŞLETİLDİ: Hamile memurlara gece görevi yasaklandı. Erkek memura eşinin doğum yapması halinde verilen 3 günlük izin babalık izni 10 güne çıkartıldı. Evlilik ve ölüm hallerinde verilen 5 günlük izin akrabaları da kapsayacak şekilde genişletilerek 7 güne çıkartıldı. Ücretsiz doğum izni 1'den 2 yıla çıkartıldı. Bu haktan erkek memurların da yararlanması sağlandı.

EK GÖSTERGE ARTIRILDI: 2016'da polis, uzman erbaş ve uzman jandarmaların 2200 olan ek göstergesi 3000'e yükseltildi.

ÖRGÜTLENME HAKKI: Kamu çalışanlarının örgütlenme ve sendika üyeliği hakları genişletildi. Kamu çalışanlarına 2012'den itibaren toplu sözleşme ile ücret ve mali sosyal haklarını belirledi.

1 MAYIS RESMİ TATİL: 1 Mayıs resmi tatil ilan edildi.

TAŞERONA KADRO: Kamuda çalışan 1 milyona yakın taşeron için kadro çalışmaları yapıldı. Taşeron işçiler devletin personeli oldu.

Faruk Erdem
Sabah
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