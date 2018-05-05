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Teşvik alan tekstilci 10 bin kişiye iş verecek

İHKİB Başkanı Gültepe, cazibe merkezleri kapsamındaki 21 ilde yatırım yapacak 32 tekstil firmasının bu yıl yaklaşık 10 bin ek istihdam sağlayacağını söyledi. Gültepe, "Sadece Urfa'daki OSB'mizde 6 bin yeni istihdam yaratacağız" dedi
05 Mayıs 2018 07:35
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Teşvik alan tekstilci 10 bin kişiye iş verecek

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki 23 ile yatırım çekmek için hükümetin hayata geçirdiği Cazibe Merkezleri programında yıl başında yapılan değişiklik, tekstil alanında yatırım yapacak firmaları harekete geçirdi. Cazibe Merkezleri kapsamındaki illerin tamamının 6'ncı bölge teşvikleri kapsamına alınmasıyla imalatçı firmalar yatırımlarını hızlandırdı.

32 FİRMADAN DEV İSTİHDAM

İstanbul Hazır giyim Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, Cazibe Merkezleri kapsamındaki bütün illerde ağırlıklı örme, denim ve gömlek alanında yatırım yapacak 32 tekstil firmasının yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlamaya hazırlandığını söyledi. Sektördeki hareketliliği makine firmalarının ithalat oranlarındaki artıştan anladıklarını dile getiren Gültepe, "2017'de 11 milyon dolarlık makine ithalatı gerçekleşti. 2018 itibarıyla bu rakamda artış trendi devam ediyor. Bu yılın ilk 4 ayında ihracatta yüzde 11'lik artış var. Kurun da verdiği ivmeyle özellikle ihracat yapan firmalar hem makine hem de üretim yatırımı yapıyor. Dolayısıyla bu istihdamı da tetikleyecek. İşler yolunda giderse bir hevesle inşaata yatırım yapanlar eleman buldukları takdirde yeniden tekstile dönecekler" diye konuştu. Gültepe, Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi olarak bilinen Şanlıurfa'daki HOSAB'da yaklaşık 120 milyon liralık yatırım ve 6 bini aşkın istihdam planlandığını kaydetti.

BELDELERE ATÖLYE KURALIM

Mevcut fabrikaların bile en az yüzde 20-30 oranında üretim artışına gittiğinin altını çizen Gültepe, "Grup olarak Malatya'da tam iki katına çıkma hedefimiz var. Şu anda bin kişi çalışıyor. 2018 içinde 2 bine çıkacak. Yeter ki eleman bulalım" dedi. Eleman konusunda da seçim sonrası harekete geçeceklerini dile getiren Gültepe, şunları söyledi: "Mevcut teşvikli OSB'lerin etrafındaki bölgelere de teşvik verilmesi gerekiyor. 50 km uzaklıkta olan bölgedeki insanları OSB'lere taşımayalım. Oraya gidip atölyeler kuralım, insanları oldukları yerde istihdam edelim. Hem taşıma hem enerji maliyetlerini artırmanın anlamı yok. Vatandaşlar işe gitmek için kilometrelerce yol gitmesin."

BÜTÜN YATIRIMLARA 6'NCI BÖLGE TEŞVİKİ

Yılın başında Resmi Gazete'de yayımlanan teşvik kararnamesinde yapılan değişiklikle Cazibe Merkezleri'ne yapılacak bütün yatırımlara 6'ncı bölge teşviki verileceği açıklandı. Cazibe Merkezleri Programı, Elazığ merkezli; Malatya, Adıyaman, Tunceli, Bingöl, Erzurum merkezli; Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Van merkezli; Hakkari, Muş, Bitlis, Kars merkezli; Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Diyarbakır merkezli; Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak illerini kapsıyor. Desteklerden yararlanmak için asgari 2 milyon liralık yatırım ve 30 yeni istihdam sağlanması gerekiyor.

PINAR ÇELİK NACAR

Sabah
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