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İtfaiyeciler dertli, 'Teşekkür yerine taş atıyorlar'

Geçen hafta Sultanahmet'teki bir otelde çıkan yangına müdahale ederken hayatını kaybeden itfaiye eri Taner Çebi'nin ardından İstanbul İtfaiye Teşkilatı'nda hüzün hakim. Çebi'nin Beyoğlu İtfaiye İstasyonu'ndaki çalışma arkadaşlarıyla bir araya gelerek hem Taner'i hem de itfaiyecilerin karşılaştığı zorlukları konuştuk
05 Mayıs 2018 07:10
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İtfaiyeciler dertli, 'Teşekkür yerine taş atıyorlar'

İstanbul'da ortalama her gün en az 10 ev ve iş yeri yanıyor. Bu yangınları 303 yıldır İstanbul İtfaiyesi söndürüyor. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak 4 bine yakın personeli bulunan teşkilat, yalnızca geçen yıl 25 binin üzerinde yangına müdahale etti. İşleri zor... Dar sokaklara park etmiş arabalar olay yerine ulaşmalarını engellerken, ruhsatsız yapılar da yangına müdahalelerini zorlaştırıyor. Geçen hafta Sultanahmet'te bir otelde çıkan yangın, o güç vakalardan biriydi.

Hürriyet'ten Zeynep Bilgehan'ın haberine göre: Van depreminden Nepal ve Bosna'daki sellere kadar pek çok yerde hayat kurtaran Taner Çebi, bu yangında dört kişiyi kurtardıktan sonra ağır yaralandı. İki gün hastanede yaşam mücadelesi verdikten sonra hayatını kaybetti. Çebi'nin ölümü, İstanbul İtfaiye Teşkilatı'nda büyük üzüntüye sebep oldu. Çebi'nin Beyoğlu İtfaiye İstasyonu'nda bir araya geldiğimiz çalışma arkadaşlarından ekip amiri Nurettin Ünal, "Burada 24 saat beraber çalışıyoruz. Kardeş gibiyiz. Akrabalarımızın vefatı bile Taner'in gidişi kadar bizi etkilemedi. Anlatılmaz bir acı. Çok sıcak bir insandı. Tecrübesi ve fiziksel kuvvetiyle bu gidiş Taner'e hiç yakışmadı..." diye anlatmaya başlıyor.

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Hürriyet
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