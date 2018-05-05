Milli silah sanayii devrimi dünyayı büyüledi

Türkiye'nin savunma alanında kendi kendine yeterli üstün nitelikli savunma sanayi hamleleri dünyada da geniş yankı buldu. Dünyadaki savunma uzmanları gözlerini Türkiye'ye çevirdi.

2023 yılında Türkiye'nin savunma alanında tamamen kendi kendine yeterli hale geleceğini ifade eden uzman siteler, Türkiye'de savunma devrimini şu ifadelerle dünyaya duyurdular:

AFRİN'DEKİ YERLİ SİLAHLAR BÜYÜK SES GETİRDİ

Afrin'deki terör hedeflerine yönelik Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başlattığı Zeytin Dalı operasyonlarının başarısında yerli ve milli silahlarımızın katkısı da çok büyük. ATAK helikopteri, cirit lazer güdümlü füzeler çok namlulu roket atar ÇNRA'lar ve çok sayıdaki yerli füze ve silah sistemlerimiz Afrin'i teröristlere dar etti. Bu silahların kullanımı dünya basınında da Türkiye'nin prestiji olarak geniş yer bulmuştu. İşte o haberlerden bir örnek: Amerika'nın Sesi haber organı da (Voice of America - VOA) Şubat ayında yayınladığı haberlerde Zeytindalı Operasyonu'nda Türkiye'nin milli ve yerli silahlar kullandığını, giderek büyüyen bu sektörün yakında Türkiye'nin tüm savunma ihtiyaçlarını karşılayacağını ve Türk savunma şirketlerinin başarısının Afrin'de açıkça ortaya konulduğunun altını çizmişti.

TÜRKİYE 2023'TE KENDİ KENDİNE YETECEK

Dünyanın en büyük istihbarat şirketlerinden birisi kabul edilen Stratfor'un geçtiğimiz yıl hazırladığı haberde de "Türkiye hırsına uygun asker-endüstriyel kompleks inşa ediyor" ifadelerine yer verilerek ülkenin 2023 yılında bu sektörde tamamıyla kendi kendine yeterli hale geleceğinin altı çizilmişti. Türkiye'nin kendi silahlarını üretmeye başladığı ancak hızla büyüyen bu sektörde katılımcı ortaklık gösterebilecekleri yönünde bir tavsiye de verilmişti.

MİLLİ SİLAHLARIMIZ YAKIN MARKAJDA

ABD'de savunma sanayi şirketleriyle savunma kurumlarını bir araya getiren en büyük enstitülerden birisi olan AFCEA kurumunun hazırladığı haberde de denize indirdiğimiz milli savaş gemilerimiz ve İHA'lardan büyük bir övgüyle bahsedilerek "Türkiye savunma endüstrisi olgunlaşıyor" ifadesine yer verilmişti. Yine dünyanın önde gelen savunma haber sitelerinden 'globalsecurity.org'da yayınlanan haberde Türkiye'nin milli ve yerli savunma sanayine ilişkin oldukça uzun bir analize yer verilmişti.

'Realclear Defense' haber sitesi, Türkiye'nin Afrin'de yalnızca teröristleri etkisiz hale getirmekle kalmadığı aynı zamanda yerli silahlarının gücünü dünyaya göstermek istediği yorumuna yer verilmişti.

BM'YE GÖRE TÜRKİYE, DÜNYA DEVLERİ ARASINDA

Birleşmiş Milletler'in açıkladığı verilere göre Türkiye, ABD, Çin ve Çek Cumhuriyeti ile birlikte dünyanın en büyük ufak silah üreticileri arasına girdi. Türkiye'nin bu hızlı yükselişi dünya medyasında da yer almıştı. Bu yayınlar arasında Hindistan'ın en büyük yayın organlarından NDTV de yer almakta. ABD'nin en büyük savunma sitelerinden birisi olan Defense One'in geçtiğimiz yıl hazırladığı haberde de Türkiye'nin milli ve yerli tüm savunma sektörü projeleri detaylarıyla anlatılarak bu projelerin büyük birer başarı olduğu ifade edilmişti.

EFES 2018'DEN NEFES KESEN TATBİKAT

İzmir'de, 7-11 Mayıs'ta icra edilecek tatbikat öncesi eğitim çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, Efes-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı öncesi hava hücum harekatı eğitimi yapıldı. Urla'da Menteş bölgesindeki askeri eğitim bölgesinden kalkan 4'ü çift motorlu 19 nakliye helikopteri, Seferihisar'daki tatbikat alanına iniş yaptı. Askerler, senaryo gereği hızlıca mevzi aldı. Mevzilerinden kalkarak ilerleyen askerler, verilen görevi başarıyla tamamladı. Hava hücum harekatı eğitimine 8 ülkeden 155'i Türk 318 askeri personel katıldı.

Emre Öztürk