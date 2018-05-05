İkramiye ile emekli aylığı 166 TL artar

Vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramları öncesi ikramiye ödenmesi, imar barışı, yaşlılık aylığının 500 liraya çıkarılması, genç girişimcilere Bağ-Kur desteği, üniversiteden kaydı silinenlere af gibi düzenlemeleri de içeren tasarı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, toplantıda yaptığı sunumda, "Bu yapmış olduğumuz yasal düzenlemede, 119.2 milyar lira vergi alacak aslı, 64.3 milyar lira da SGK primi aslı var. Dolayısıyla yaklaşık 183.5 milyar liralık bir vergi ve prim alacağının yapılandırılması söz konusu. Bütün yapılandırma kanunlarında olduğu gibi bu yapılandırma kanununda da alacağın aslından vazgeçmiyoruz. Dolayısıyla ister vergi, ister prim borcu olsun, vatandaşımız vergi ve prim borcunun aslını ödeyecek" dedi.

12.3 milyon emekli

Ağbal, "Tüm SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine biner lira ikramiye ödemesine Ramazan Bayramı'ndan önce başlıyoruz. Haziranın başında bu ödemeler hak sahiplerine yapılmış olacak. Böylelikle bütün emeklilerimizin yıllık 2 bin liralık, aylıklarında bir artış yapmış olacağız. Aylık olarak düşünecek olursak da bütün emeklilerin emekli aylıklarında 166 lira civarında bir artış da yapmış olacağız. 12.3 milyon emeklimiz yararlanacak. Düzenlemenin maliyeti 22.3 milyar lira" dedi.

İmar Barışı, Boğaz ve Tarihi Yarımadada yok

- 31 Aralık 2017'den önce inşa edilen yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kuruluşlara 31 Aralık 2018'e kadar başvurulması ve gerekli şartların yerine getirilmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi verilebilecek.

- Yapılan tespit sonucunda arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden yüzde 3 olarak alınacak kayıt bedeli, başvuru sahibi tarafından genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere merkez muhasebe hesabına yatırılacak.

- Yapı Kayıt Belgesi yapının kullanım amacına yönelik olacak. Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek.

- Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilecek.

- Belirtilen yapılarda kentsel dönüşüm yapılması halinde Yapı Kayıt Belgesi aranacak.

- Verilen önergenin kabul edilmesiyle, "İmar barışı" düzenlemesi, İstanbul Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi ile Tarihi Yarımada içindeki bazı alanlarda uygulanmayacak.

Yaşlılıkta 581 bin kişi

Bakan Ağbal, 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz vatandaşların aylıklarının da 266 liradan 500 liraya çıkarıldığını aktararak, bundan 581 bin kişinin yararlanacağını bildirdi.

Ağbal, "Emekli aylıklarında yapılan düzenleme her ne kadar bütçenin gider tarafında bir artışa neden olsa da bütçe gelirlerinde de öngörülenin oldukça üzerinde bir gelir performansı gerçekleştireceğimizi şimdiden görebiliyoruz. O açıdan bu çalışmaları yaparken de zaten bu hususları dikkate alarak yaptık" dedi