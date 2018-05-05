Nikahtan 3 gün sonra 65 bin TL'yi alıp kaçtı

Kayseri'de yaşayan 69 yaşındaki Ali Dikme'nin hem evliliği hem cebi gitti! Bir fabrikadan emekli olan Ali Dikme, 2009 yılında eşinden boşanıp huzurevine yerleşti. Bir süre önce Dikme'yi telefonla arayan 35 yaşındaki Melek Tutar, yaşlı adama "Evlenmek istiyorsan gel buluşalım" dedi. Dikme, buluşma yerine gitti. Tutar, "Benimle evlenirsen senin çamaşırlarını yıkarım. Ben kanser hastasıyım senin gibi kimsem yok" dedi. Tutar'ın bu teklifini kabul eden Dikme, genç aşkıyla evlendi. Nikahtan önce Ali Dikme'den hiçbir talepte bulunmayan Melek Tutar, daha sonra 30 bin lira başlık parası 20 bin lira da takı parası istedi. Bankaya giden Ali Dikme kredi çekerek paraları Melek Tutar'a verdi. Yaşlı adamla sadece üç gün yaşayan kadının, paraları aldıktan sonra işbirliği yaptığı kişilerle Adana'ya kaçtığı belirlendi.

İKİNCİ KEZ İNANDI...

Dolandırıldığını anlayınca polise giden Ali Dikme, polise gitti. Dikme'nin şikayeti üzerine yakalanan Tutar, dolandırıcılık suçundan tutuklanıp hapse gönderildi. Cezaevinden Ali Dikme'yi arayan kadın, "Adli para cezasını ödeyip beni kurtar. Yeniden barışalım" dedi. Dikme barışma umuduyla adli para cezasını ödeyerek Tutar'ı cezaevinden tahliye ettirdi.

Kayseri'ye dönen ikili ayrı evlerde yaşamaya karar verdi. Yaşlı adamı evine çağıran genç kadın, Ali Dikme'yi ikinci kez dolandırmak istedi. Dolandırılacağını anlayan Dikme, Tutar'a tokat atıp "Artık yeter" dedi. Bunun üzerine kadın, polisi çağırarak Ali Dikme'den şikayetçi olduğunu söyledi. Ali Dikme'nin de şikayetçi olduğu olay sonrası Melek Tutar yeniden tutuklanarak Sivas Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Bankadan çektiği krediyi ödemeye çalışan Ali Dikme, "Yeni bir hayat kurmak istedim ama çetenin eline düştüm. Maaşımın yarısı borca gidiyor. Geriye 500 lira kalıyor. Ben bu kadını melek sanmıştım ama şeytan çıktı" dedi..