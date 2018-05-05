1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Nikahtan 3 gün sonra 65 bin TL'yi alıp kaçtı

Kayserili 69 yaşındaki Ali Dikme, aşka geldi. Kendisinden 34 yaş küçük Melek Tutar ile evlendi. Ancak bu evlilik hüsranla bitti. Kadın, nikahtan 3 gün sonra 65 bin TL'yle firar etti
05 Mayıs 2018 07:45
Yazdır
Nikahtan 3 gün sonra 65 bin TL'yi alıp kaçtı

Kayseri'de yaşayan 69 yaşındaki Ali Dikme'nin hem evliliği hem cebi gitti! Bir fabrikadan emekli olan Ali Dikme, 2009 yılında eşinden boşanıp huzurevine yerleşti. Bir süre önce Dikme'yi telefonla arayan 35 yaşındaki Melek Tutar, yaşlı adama "Evlenmek istiyorsan gel buluşalım" dedi. Dikme, buluşma yerine gitti. Tutar, "Benimle evlenirsen senin çamaşırlarını yıkarım. Ben kanser hastasıyım senin gibi kimsem yok" dedi. Tutar'ın bu teklifini kabul eden Dikme, genç aşkıyla evlendi. Nikahtan önce Ali Dikme'den hiçbir talepte bulunmayan Melek Tutar, daha sonra 30 bin lira başlık parası 20 bin lira da takı parası istedi. Bankaya giden Ali Dikme kredi çekerek paraları Melek Tutar'a verdi. Yaşlı adamla sadece üç gün yaşayan kadının, paraları aldıktan sonra işbirliği yaptığı kişilerle Adana'ya kaçtığı belirlendi.

İKİNCİ KEZ İNANDI...

Dolandırıldığını anlayınca polise giden Ali Dikme, polise gitti. Dikme'nin şikayeti üzerine yakalanan Tutar, dolandırıcılık suçundan tutuklanıp hapse gönderildi. Cezaevinden Ali Dikme'yi arayan kadın, "Adli para cezasını ödeyip beni kurtar. Yeniden barışalım" dedi. Dikme barışma umuduyla adli para cezasını ödeyerek Tutar'ı cezaevinden tahliye ettirdi.

Kayseri'ye dönen ikili ayrı evlerde yaşamaya karar verdi. Yaşlı adamı evine çağıran genç kadın, Ali Dikme'yi ikinci kez dolandırmak istedi. Dolandırılacağını anlayan Dikme, Tutar'a tokat atıp "Artık yeter" dedi. Bunun üzerine kadın, polisi çağırarak Ali Dikme'den şikayetçi olduğunu söyledi. Ali Dikme'nin de şikayetçi olduğu olay sonrası Melek Tutar yeniden tutuklanarak Sivas Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Bankadan çektiği krediyi ödemeye çalışan Ali Dikme, "Yeni bir hayat kurmak istedim ama çetenin eline düştüm. Maaşımın yarısı borca gidiyor. Geriye 500 lira kalıyor. Ben bu kadını melek sanmıştım ama şeytan çıktı" dedi..
Takvim
Bu haber 2,391 defa okundu. 5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Telefonunun önüne not yazan kadını ikinci kez dolandıramadılar
05 Mayıs 2018 10:50		 Havuza balıklama atlayan turist öldü
05 Mayıs 2018 10:40
Tarihi eser operasyonunda 1'i polis 2 gözaltı
05 Mayıs 2018 09:58		 '15 Temmuz'daki gibi kıyamet kopacak' diyerek dolandırdılar
05 Mayıs 2018 09:40
Yasak aşk cinayetinde yeni gelişme
05 Mayıs 2018 07:40		 İzne gelen asker genç kızı sokak ortasında öldürdü
05 Mayıs 2018 07:05
Tekirdağ'da suç örgütü operasyonu
04 Mayıs 2018 22:29		 Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı
04 Mayıs 2018 20:05
Annesini bıçaklayıp, 6 aylık bebeğini balkondan attı
04 Mayıs 2018 19:25		 Bayburt'ta kamyonet uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı
04 Mayıs 2018 19:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İmar barışı hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KYK bin 220 personel alacak
AK Parti'de büyük değişim: Vekillerin yarısı liste dışı
Tapu harcırahında indirim, kreş desteğine artış
İttifakta gecikmenin nedeni SP'nin 'üslup' itirazı
Hesap verme sırası genel yetenek, genel kültür ile sızanlarda
YTB Başkanı görevden alındı
İzne gelen asker genç kızı sokak ortasında öldürdü
Son 15 yılda kamu yönetimi yeniden yazıldı
İkramiye ile emekli aylığı 166 TL artar
Adliyede star ile selfie kuyruğu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yalnızlık 1
2017-2018 sezonu şampiyonluk yarışı 3
ikili averaj 1
muharrem ince'nin cumhurbaşkanı adayı olması 6
06.05.2018 fenerbahçe vs bursaspor maçı 1
bilgi 1
şenol güneş 2
sarunas jasikevicius 1
yere düşmek 3
yalancıktan 2
SON İLANLAR
KYK, 464 personel alacak
KYK 756 yurt yönetim memuru alacak
Kuala Lumpur Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
PTT, 5 bin personel almak için ilana çıktı
Karasu Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kadışehri Belediyesi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam