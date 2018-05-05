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Enerji Bakanı Albayrak'tan Çin'de üçüncü nükleer santral teması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın Çin Elektrik Yatırım Şirketi (SPIC) ve Çin Nükleer Teknik Şirketi (SNPTC) temaslarında Türkiye'de yapılması planlanan üçüncü nükleer santral konusu görüşüldü
05 Mayıs 2018 08:20
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Enerji Bakanı Albayrak'tan Çin'de üçüncü nükleer santral teması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, temaslarda bulunmak üzere geldiği Çin'in başkenti Pekin'de enerji alanında önemli temaslarda bulundu. Albayrak, Pekin programının ilk ayağında Çin Ulusal Enerji İdaresi Direktörü Nur Bekri ile bir araya geldi. Bakan Albayrak'ın, Nur Bekri ile görüşmesinde, iki ülke arasında enerji alanındaki işbirliğinin ileriye taşınması konusunda fikir birliğine varıldı.

Görüşmenin ardından Albayrak, Çin Elektrik Yatırım Şirketi'ni (SPIC) ziyaret etti.

Albayrak burada, SPIC Başkanı Ming Cingping ve Çin Nükleer Teknik Şirketi (SNPTC) Başkanı Wang Fengşue ile bir araya geldi. Albayrak'ın SPIC ve SNPTC temaslarında Türkiye'de yapılması planlanan üçüncü nükleer santral konusu görüşüldü. Albayrak'ın bir sonraki durağı ise yine nükleer teknoloji alanında oldu.

BANKA DEVİ ICBC İLE İŞBİRLİĞİ İÇİN GÖRÜŞTÜ

Albayrak, Çin ziyaretinde ayrıca Türkiye'de de faaliyetlerine başlayan dünyanın en büyük bankası ICBC'nin merkezini ziyaret etti. ICBC Başkanı Yi Huimien tarafından karşılanan Albayrak, Türkiye'deki enerji yatırımlarında finansman ve uzun vadeli stratejik işbirliği konularını görüştü.
Habertürk
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