Adliyede star ile selfie kuyruğu

PTT, 5 BİN KİŞİLİK ALIMIN 4 BİN 248 KADROSUNA SADECE YAZILI SINAV PUANIYLA ATAMA YAPACAK PTT 5 bin kadroluk alım ilanına çıktı. Ama 5 bin kadronun 4 bin 248 adedine sadece yazılı sınav sonucuna göre atama yapılacak