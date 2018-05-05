İttifakta gecikmenin nedeni SP'nin 'üslup' itirazı

KARAR, CHP, Saadet Partisi, İYİ Parti ve Demokrat Parti'nin '301 ittifakı'na ilişkin çarpıcı detaylara ulaştı. CHP'nin, ittifak protokolüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı ifadeler koyduğu, ancak SP ve İYİ Parti'nin 'düşmanlaştırmaya neden olur' itirazı üzerine geri adım atıldığı ortaya çıktı. Protokolün yeniden yazımı ve aday listelerinde çıkan pürüzler nedeniyle resmi duyurunun bugüne sarktığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi için ortak adayda uzlaşamayan muhalefet, milletvekilliği seçimlerinde 'Cumhur İttifakı'na karşı yarışacak. TBMM'de çoğunlu sağlamak için ittifak yapan 4 parti prensipte uzlaşırken, 3 Mayıs olarak planlanan resmi açıklama, protokol metni ve aday listeleri konusundaki pürüzler nedeniyle Cumartesi gününe ertelendi. Karar'ın aldığı bilgilere göre, muhalefet arasında 3 noktada pürüz çıktı. CHP'nin kamuoyuna açıklanacak protokol metnine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ifadeler koyduğu, buna SP ve İYİ Parti yöneticilerinden itiraz geldiği öğrenildi. İfadelerin 'Erdoğan'ı düşmanlaştırma' algısı oluşturacağını ve seçimleri 'AK Parti ve ötekiler' zeminine çekeceğinden endişe eden SP ve İYİ Parti yönetiminin talebi üzerine metnin yeniden yazılması kararlaştırıldı. Yeni protokol metni daha çok '24 Haziran seçimleri demokrasi mücadelesi' vurgusuyla yazıldığı belirtildi.

'301 ittifakı'nda sorun yaşanan ikinci nokta ise İYİ Parti listelerinden aday olacak DP adayları konusunda yaşandı. DP'ye 7-8 milletvekili kontenjanı ayrılırken, parti yönetiminin önerdiği isimlere İYİ Parti itiraz etti. DP'nin bunun üzerine yeni isimler önerdiği kaydedildi.