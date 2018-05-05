Yapay zekayla şizofreni teşhisi

Antalya'da düzenlenen 10. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi ve 6. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu'na katılan İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'ndan Dr. Ezgi İnce, yapay zekanın psikiyatride yeni yeni kullanılmaya başladığını söyledi. Yapay zekanın insanın zeka fonksiyonlarını birebir taklit ederek yeni programlar yazma, yeni makineler üretme yöntemi olduğunu belirten İnce, Kanada'daki Alberta Üniversitesi ile iş birliği yaparak, özellikle yapay zekanın şizofreni teşhisinde kullanılması üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

İnce, şu bilgileri verdi: "Çalışmada fakültemiz adına Prof. Dr. Alp Üçok ve ben yer aldık. Hafif belirtileri olan grupta yapay zeka yöntemlerini kullanarak hem bir yıl sonunda hem de iki yıl sonunda şizofreni geliştirme riskini hesapladık. Biz bunu ortalama yüzde 80 tahmin eden bir model geliştirdik. Günümüz klinik uygulamalarında bu oran yüzde 30-35'lerde kalıyor. Bunun için beyin görüntüleri, beyin dalgaları ya da hastanın zihinsel fonksiyonlarını ölçtüğümüz testler kullanılıyor. Yapay zeka dediğimiz şey aslında şu; daha önceki verilerden öğrenerek daha sonra yeni bir kişinin hangisine uyduğunu keşfetmek... Öncesinde örneğin 100 kişide bu durumun nasıl geliştiğini biz makineye öğretirsek, o bize 101'inci kişinin nasıl gelişeceğini önceki 100 kişinin verilerini analiz ederek sonuç verebiliyor. Bunu insan zekası ile yapmak mümkün olmuyor çünkü çok fazla veri var. Sadece bir beyin görüntülemesinde 500 bin ila 1 milyon veri çıkıyor. Bunun yanına beyin dalgası ölümü, kan ölçümleri, zihin fonksiyonu ölçümlerini eklersek inanılmaz bir veri çıkıyor. Bunu insanın tek başına işlemleyebilmesi çok güç. Yapay zeka burada devreye giriyor. Şu anda ince detayları ve küçük bağlantıları belki bizden daha iyi kuruyor diyebiliriz."