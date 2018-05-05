2 taksit aksatanın hak kaybı önlendi

Meclis Plan Bütçe Komisyonu'ndaki torba tasarıya eklenen önergeye göre, şu anda yürürlükteki 6552, 6736 ve 7020 sayılı yeniden yapılandırma kapsamına dahil ve taksit ödemeleri süren mükellefler, aksattıkları taksitleri yeniden taksitli ödeyebilecek. Verilen teklif ile yürürlükteki 3 yapılandırma yasasına başvuran ve her yıl için 2 taksitini aksatma hakkı olan mükelleflere, 18 eşit taksitten oluşan süreç bittikten sonra aksattıkları bu taksitleri ödeyebilme imkanı getirildi. Gecikmiş taksitler de 2'şer aylık dönemler halinde eşit ödenebilecek. Bu da fiili olarak, mükelleflere yeniden yapılandırmada fazladan bir yıllık süre verilmesi anlamına gelecek. Buna göre örnek olarak; 6736 sayılı Kanun kapsamında 18 taksit seçmiş bir mükellef taksitlendirme bitimine kadar misal 6 taksit ödememe hakkına sahip olacak. O 6 taksiti, 18 taksitin bitimini izleyen 2'şer aylık dönemler halinde ödeyecek. Yani, 19, 20, 21, 22, 23 diye devam eden taksitler şeklinde ödeyecek.

PEŞİN ÖDEYENE YÜZDE 90 VE YÜZDE 50 İNDİRİM

İlk iki taksitin süresinde ödenmesi şartı yeni düzenlemede de korunuyor. Önceki yapılandırma kanunlarında olduğu gibi yine mükelleflerin bir takvimde en fazla 2 taksit ödememe hakları korunuyor. Yeni düzenlemede peşin ödemeyle ilgili mükelleflere ilave destek getirildi. Buna göre, ilk taksit ödeme süresi içerisinde önceki yapılandırmalarda kalan taksitlerin peşin ödenmesinde Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ından vazgeçilecek. Bu yapılandırmanın ilk 2 taksitinin ödeme süresi içinde peşin ödeyenden ise önceki kalan taksitlerin Yİ-ÜFE tutarının yüzde 50'si alınmayacak. Peşin ödeyenler aynı zamanda taksitlendirmede uygulanan katsayıyı da ödemeyecek. Buna göre kapsama alınan idari para cezalarının ilk taksit ödeme süresi içerisinde ödenenden vergi aslında yüzde 25'i, ilk iki taksitte peşin ödenmesi halinde ise yüzde 12,5 oranında indirim yapılacak.

2 TAKSİT ÖDEMEME HAKKI DA GELDİ

Diğer yandan getirilen düzenleme ile önceki düzenlemelerde cari dönem ödemesini yerine getirmeyen mükellefin kanundan yararlanma hak kaybı da önlendi. Yapılan düzenlemede 2018 yılına münhasır olmak üzere, cari dönem ödeme şartını, 2 ihlal hakkını kullanmış mükellefler yeniden 2 ihlal hakkına kavuşuyor.

2 AY İÇİNDE BAŞVURMA HAKKI VAR

Yeni düzenleme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren izleyen ikinci ayın sonuna kadar başvuranlar yararlanacak. Yani eğer kanun mayıs ayında kabul edilir ise temmuz ayının sonuna kadar başvurulabilecek. Ödemeler peşin veya taksitle yapılabilecek. Yine temmuz sonunda başvurulması halinde izleyen ağustos ayında SGK'ya, eylül ayında ise Maliye Bakanlığına vergiler için ilk taksit ödenecek.

ÖNCEKİ YIL Yİ-ÜFE UYGULANACAK

Maliye Bakanı Naci Ağbal, tasarının geneli üzerine yaptığı konuşmada, yapılandırılan alacakların 183.5 milyar lira olduğunu söyledi. Yine öğrenim katkı kredisinin de tasarıya önerge ile ekleneceğini dile getiren Ağbal, "Vergi asıllarından, SGK Prim asılarından vazgeçmeyeceğiz. Ancak ilk defa düzenleme getiriyoruz. Son zamanlarda Yİ-ÜFE'de olan artışlardan dolayı, vergi ve prim borçlarında önceki yıl Yİ-ÜFE tutarında faiz işlenmesini sağlayacağız. Böylece mükellefleri ve vatandaşlarımızı daha fazla faiz sarmalından koruyacağız" dedi.

GELİR TESTi SÜRESİ KASIMA UZADI

Söz konusu düzenleme ile küçük tutarlı alacakların tahsilinden maliye, gümrük ve SGK açısından vazgeçiliyor. Bunun dışında, yine Sosyal Güvenlik Kurumunun rücü ettiği alacakların da şimdiki kanun kapsamına alınarak ödenmesine imkan getiriliyor. Yine genel sağlık sigortası prim borçlularının bu son düzenleme kapsamında 30 Nisan tarihine kadar yaptırmaları gereken gelir testi için başvuru süresi kasım ayına ve ödemeleri de aralık ayına uzatılıyor.

Cahit Saraçoğlu