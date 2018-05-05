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AK Parti'de büyük değişim: Vekillerin yarısı liste dışı

AK Parti, son 4 seçimde mevcut vekillerinin yarısına yakınını değiştirdi. Kulislerde, 150'nin üzerinde milletvekilinin liste dışında tutulacağı konuşuluyor
05 Mayıs 2018 08:50
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AK Parti'de büyük değişim: Vekillerin yarısı liste dışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçen yıl Mayıs ayında genel başkanlık koltuğuna oturması ile birlikte AK Parti'de başlayan değişimin, milletvekilli listelerine de yansımasına kesin gözüyle bakılıyor. AK Parti kulislerinde, 316 milletvekilinden en az yarısının liste dışı kalabileceği konuşuluyor.

7 bin 329 aday adayının başvurduğu AK Parti'de, oluşturulacak milletvekili listeleri için titiz bir çalışma yürütülecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Özbekistan ve Güney Kore gezisi sırasında da milletvekili listeleri üzerinde çalışma yaptığı belirtilirken, özellikle mevcut milletvekilleri ile ilgili değerlendirmelere ağırlık verdiği öğrenildi. Erdoğan'ın, milletvekilliği için AK Parti'ye davet edeceği farklı isimlerin de olabileceğine dikkat çeken AK Parti kurmayları, yeni Meclis yapısında, daha fazla kadın ve genç isme yer verilmesinin beklendiğini dile getirdi. Milletvekilliği aday adaylığı başvuru ücreti olarak AK Parti'nin kasasına giren para ise 41 milyon 880 bin lira oldu.

AK Parti'nin bazı belediye başkanları ve il başkanlarının istifa ederek aday adayı olmasının yanı sıra, çok sayıda üst düzey bürokratın da AK Parti'yi tercih etmesi, mevcut milletvekillerinin listeye girme konusundaki işini zorlaştırıyor. Mevcut milletvekillerinden 23'ü kendi tercihi ile milletvekili başvurusu yapmazken, Meclis'te 316 sandalyesi bulunan AK Parti'de, yeniden başvuran 293 milletvekilinin de yüzde 40-50 oranında değişime uğrayabileceği belirtiliyor. Kulislerde, bazı milletvekillerinin yerel seçimlerde değerlendirilmesi amacıyla bilinçli olarak liste dışı tutulacağı, 10 civarında ismin ise kabinede görev verileceği gerekçesiyle listede yer almamalarına kesin gözüyle bakılıyor.

AK Parti kulislerinde, 24 Haziran seçimlerinde 150 civarında milletvekillinin liste dışında kalacağına yönelik değerlendirmeler, önceki seçimlerde yaşanan değişikliklere dayandırılıyor. AK Parti, 2002'de Meclis'te 365 milletvekili ile temsil edilmiş, sonrasında yaşanan istifalarla AK Parti'nin 2007 seçimlerine giderken milletvekili sayısı 351'e düşmüştü. AK Parti'de 2007 seçimlerinde 168 milletvekili liste dışı kalmıştı. 2007 seçimlerinde 341 milletvekilliği kazanan AK Parti, 2011 seçimlerinde bu milletvekillerinden 167'sine yer vermemişti. Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanlığında girilen 7 Haziran seçimlerinde 185 milletvekili liste dışı bırakılmış, 1 Kasım 2015'de yenilenen seçimlerde ise 258 milletvekilinden 53'üne listelerde yer verilmemişti.

Yücel KAYAOĞLU
Türkiye
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