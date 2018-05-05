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Bozdağ: Kudüs İslam dünyasının kırmızı çizgisidir

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "Kudüs İslam dünyasının kırmızı çizgisidir. 13 Aralık 2017 tarihinde İstanbul'da düzenlenen Olağanüstü İslam Zirvesi, Filistin'in başkenti olarak Kudüs-ü Şerif'in tarihi ve yasal statüsünün korunması konusunda uluslararası topluma zamanlı bir mesaj vermiştir
05 Mayıs 2018 09:07
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Bozdağ: Kudüs İslam dünyasının kırmızı çizgisidir

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Kudüs İslam dünyasının kırmızı çizgisidir. 13 Aralık 2017 tarihinde İstanbul'da düzenlenen Olağanüstü İslam Zirvesi, Filistin'in başkenti olarak Kudüs-ü Şerif'in tarihi ve yasal statüsünün korunması konusunda uluslararası topluma zamanlı bir mesaj vermiştir." dedi.

Bozdağ, Bangladeş'in başkenti Dakka'da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 45. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısına, İİT Zirve Dönem Başkanlığını yürüten Türkiye'yi temsilen katıldı.

Toplantının açılışında, üye ülkelerin bakanlarına hitap eden Bozdağ, Cumhurbaşkanı ve İİT Zirve Dönem Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

İİT'nin işleyişinde yapılacak reformlar konusunda Türkiye'nin ve Bangladeş'in Kasım ayında İstanbul'da bir toplantı yapılması yönünde karar tasarısı sunduğunu bildiren Bozdağ, tüm üye ülkeleri bu tasarıyı desteklemeye davet etti.

Bozdağ, İslam İşbirliği Teşkilatı Arabuluculuk Dostları Grubunun kurulacak olmasını da memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Libya'da yaşananları hatırlatan Bozdağ, Libyalıların barış ve istikrar çabalarının desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Bekir Bozdağ, Türkiye'nin, uluslararası toplum tarafından tanınmakta olan Ulusal Uzlaşı Hükümetinin ve Birleşmiş Milletler (BM) özel temsilcisinin çabalarını desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Yemen'deki krizin de uluslararası toplum tarafından desteklenen parametreler temelinde çözüme kavuşturulması gerektiğinin altını çizen Bozdağ, Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı Yemen Temas Grubu toplantısına ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu duyurdu.

- "Terör engel teşkil etmektedir"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, şunları kaydetti:

"Teşkilatımızın coğrafyası maalesef iç savaşlar, terörizm, insani krizler ve diğer birçok istikrarsızlık unsuruyla çalkalanmaktadır. Her ne kadar Suriye ve Irak'ta DEAŞ'tan kaynaklanan tehdit büyük oranda yok edilmiş olsa da, El Şebab, Boko Haram, PKK/YPG ve FETÖ gibi diğer terörist örgütler üye ülkelerin çoğunda hala etkin ve barış, istikrar ve kalkınmaya engel teşkil etmektedir."

Suriye'de kanın durmasına, ülkenin bütün teröristlerden temizlenmesine, siyasi bir çözüme kavuşulmasına yönelik büyük bir beklenti olduğunu dile getiren Bozdağ, Irak'ta yaklaşan seçimlerin huzur ve barış ortamında yapılmasının, ülkenin yeniden imarı ile kalkınmasını süratle gerçekleştireceğini anlattı.

Arakanlı Müslümanların yaşadığı zulme dikkati çeken Bozdağ, Bangladeş'in bu konuda sınırlı kaynaklarına rağmen önemli bir sorumluluk üstlendiğini söyledi. Bekir Bozdağ, İİT'ye üye ülkelerin Bangladeş'in yükünü hafifletmek için daha çok çaba sarf etmesi gerektiğini bildirdi.

Konuşmasında teröre karşı iş birliğine vurgu yapan Bozdağ, "Terörizmle mücadeleden ekonomik refaha, kalkınma meselelerinden göçe, istikrar ve barışa kadar her konuda Teşkilatımızın üyeleri arasında daha güçlü bir dayanışma ve işbirliğine ihtiyaç vardır." ifadesini kullandı.

- "Kudüs İslam dünyasının kırmızı çizgisidir"

Bozdağ, Filistinlilerin yaşadıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Dayanışmamızın önem arzettiği çok önemli bir konu ise Kudüs-ü Şerif ve Filistin halkının haklı davasıdır. Kudüs İslam dünyasının kırmızı çizgisidir. İstanbul'da düzenlenen zirve, Filistin'in başkenti olarak Kudüs-ü Şerif'in tarihi ve yasal statüsünün korunması konusunda uluslararası topluma zamanlı bir mesaj vermiştir. Sahada zorlaşan durum muvacehesinde, Filistin meselesine adil ve kalıcı bir çözüm bulunmasına karşı atılan adımları engellemek için çabalarımızı birleştirmeliyiz."

İTT'nin Kıbrıs Müslüman Türklerinin yanında olmasını da takdirle karşıladıklarını aktaran Bozdağ, çözüme yönelik son müzakere sürecinin geçen yıl temmuz ayında anlaşmaya ulaşılamadan son bulduğunu belirtti.

Kıbrıs Rumlarının Kıbrıs Türkleriyle iktidarı eşit ortaklar olarak paylaşmak istemediklerinin görüldüğüne işaret eden Bozdağ, Kıbrıslı Müslüman Türkler'in izolasyona maruz kaldığını belirtti.

- Türkiye, Kulaklıkaya'yı aday gösterdi

Konsey toplantısında İTT Genel Sekreter Yardımcılarının seçileceğini anımsatan Bozdağ, Türkiye'nin İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına Büyükelçi Musa Kulaklıkaya'yı aday gösterdiğini bildirdi.

Toplantının açılışına, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, İİT Genel Sekreteri Yousef bin Ahmad Al-Othaimeen'in yanı sıra üye ülkelerin bakanları katıldı.

Anadolu Ajansı
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