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Tapu harcırahında indirim, kreş desteğine artış

Tapu harcında oran 31 Ekim'e kadar binde 20 yerine 15 oldu. Rakı, Cin ve Votka'nın asgari maktu vergi oranı ise arttı. Kadınlara istihdama destek için kreş desteği arttı. Kreşe gönderilen çocuk başına tutar 304 TL yerine 1015 TL oldu
05 Mayıs 2018 09:30
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Tapu harcırahında indirim, kreş desteğine artış

Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu'nun 2018/11674 sayılı kararıyla önemli değişiklikler yapıldı. Tapu harcında oran 31 Ekim 2018 tarihine kadar binde 20'den binde 15'e düşürüldü. Kamuda çalışan kadınlara istihdama destek için kreş desteği arttı. Kreşe gönderilen çocuk başına tutar 304 TL yerine 1015 TL oldu. Rakı, cin, votkanın vergi oranı arttı. Rakının asgari maktu vergi tutarı 171,2 lira yerine 184,3 lira oldu. Likör, şarap ve viski gibi bazı alkollü içkilerin vergi oranları ise düşürüldü.

KREŞ DESTEĞİ

Bakanlar Kurulu kararı ile birçok önemli alanda vergisel düzenlemeler yapıldı. Resmi Gazete'de yayınlanan değişikliğe göre kadınlara istihdama destek için kreş desteği arttı. Kanunda, kreş hizmetinin dışarıdan alındığı durumlarda her bir çocuk için aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 15'i istisna edilmişken, Bakanlar Kurulu kararıyla bu oran yüzde 50'ye çıkarıldı. Böylece çocuk başına gelir vergisi matrahından istisna edilen aylık tutarı 304 TL'den 1.015 TL'ye yükseldi.

MAKİNEYE KDV İSTİSNASI

Kararla imalat sanayide kullanılan kullanılan yeni makine ve teçhizat katma değer vergisinden istisna tutuldu. Ayrıca bu makina ve teçhizata iki kat hızlı amortisman uygulamasına imkan tanındı.

TAPU HARCI DÜŞTÜ

Gayrimenkul sektöründe de flaş bir değişiklik geldi. 31 Ekim tarihine kadar konut teslimlerindeki %18 KDV oranı %8'e indirildi. Tapu harcı oranını da aynı dönemde %4'ten %3'e düşürüldü. Böylece tapu harcında oran 31 Ekim 2018 tarihine kadar binde 20 yerine 15 oldu. Bu oran sadece konut ve işyeri alımlarında geçerli olacak, arsa ve arazi alımlarında ise geçerli olmayacak. Düzenlemeyle 300 bin liralık bir evin tapu masrafı 12 bin liradan 9 bin liraya düşecek.

RAKI, CİN, VOTKA PAHALANDI... LİKÖR, ŞARAP, VİSKİ VERGİSİ DÜŞTÜ

Kararname ile Avrupa Birliği'ne üyelik müzakereleri sürecinde yüksek alkollü içecekler üzerindeki özel tüketim vergisinin eşitlenmesi taahhüdüne ilişkin son düzenleme de yapıldı. Kararla rakı, cin, votkanın asgari maktu vergi oranı arttı. 2 litreyi geçmeyen kaplarda uygulanmak üzere rakının asgari maktu vergi tutarı 171,2 lira yerine 184,3 lira oldu. Votka ve cinde ise 175,6 lira olan tutar, 184,4 liraya yükseltildi. Likör, şarap ve viski gibi bazı alkollü içkilerin vergi oranları düşürüldü. 2009 yılında Avrupa Birliği'ne, yüksek alkollü içeceklerin özel tüketim vergisi tutarlarının 2018 yılı itibarıyla eşitlenmesi taahhüt edilmişti.
İhlas Haber Ajansı
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