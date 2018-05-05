1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cumhurbaşkanı adaylık sürecinde sona gelindi

Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvurular bugün saat 17.00'de sona erecek
05 Mayıs 2018 09:35
Yazdır
Cumhurbaşkanı adaylık sürecinde sona gelindi

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için siyasi partilerce yapılacak cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları, bugün saat 17.00'de bitecek.

Seçimde cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan milletvekili genel seçiminde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini alan siyasi partiler veya en az 100 bin seçmen aday gösterebiliyor.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) hazırladığı takvime göre, cumhurbaşkanı seçimi için süreç 2 ayaklı işliyor. Cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partilerce veya seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin YSK'ye yapılacak adaylık başvuruları 1 Mayıs'ta başladı.

Seçmen tarafından verilecek 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenler için başvuru süresi 2 Mayıs'ta tamamlandı.

Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvurularla ilgili süreçte ise sona gelindi. Siyasi partiler, cumhurbaşkanı adaylığı başvurularını bugün saat 17.00'ye kadar yapabilecek. Siyasi partilerce aday gösterilen cumhurbaşkanı adayları, bilgi ve belge eksiklerini 7 Mayıs saat 17.00'ye kadar tamamlayacak.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile dün YSK'ye gelerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı için başvuruda bulundu.

Cumhurbaşkanı adayını Muharrem İnce olarak dün açıklayan CHP ile eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ı cumhurbaşkanı adayı gösteren HDP'nin bugün saat 17.00'ye kadar YSK'ye başvurması gerekiyor.

100 bin imza ile aday gösterilecekler

Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu kabul edilenler için seçmenler tarafından ilçe seçim kurullarına teklifte bulunulmasına da dün başlandı. İmza verme işlemi, 9 Mayıs'a kadar 08.00-20.00 saatlerinde yapılacak.

100 bin seçmen tarafından teklif edilen kişilerle ilgili sürecin de tamamlanmasının ardından 10 Mayıs'ta YSK tarafından cumhurbaşkanı geçici aday listesi ilan edilecek.

Geçici aday listesine yapılacak itirazların da değerlendirilmesinin ardından YSK, cumhurbaşkanı kesin aday listesini 13 Mayıs'ta yayımlayacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.
Akşam
Bu haber 918 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bozdağ: Kılıçdaroğlu kendi kriterlerini çiğnedi
05 Mayıs 2018 11:00		 Seçim ittifakı için yarın son gün
05 Mayıs 2018 09:45
Diyarbakır'ın terör örgütüne ait sığınak imha edildi
05 Mayıs 2018 09:20		 Bozdağ: Kudüs İslam dünyasının kırmızı çizgisidir
05 Mayıs 2018 09:07
AK Parti'de büyük değişim: Vekillerin yarısı liste dışı
05 Mayıs 2018 08:50		 Diriliş manifestosu
05 Mayıs 2018 08:40
Enerji Bakanı Albayrak'tan Çin'de üçüncü nükleer santral teması
05 Mayıs 2018 08:20		 İttifakta gecikmenin nedeni SP'nin 'üslup' itirazı
05 Mayıs 2018 08:00
Dörtlü ittifakın ismi belli oldu: Millet İttifakı
05 Mayıs 2018 07:50		 Milli silah sanayii devrimi dünyayı büyüledi
05 Mayıs 2018 07:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İmar barışı hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KYK bin 220 personel alacak
AK Parti'de büyük değişim: Vekillerin yarısı liste dışı
Tapu harcırahında indirim, kreş desteğine artış
İttifakta gecikmenin nedeni SP'nin 'üslup' itirazı
Hesap verme sırası genel yetenek, genel kültür ile sızanlarda
YTB Başkanı görevden alındı
İzne gelen asker genç kızı sokak ortasında öldürdü
Son 15 yılda kamu yönetimi yeniden yazıldı
İkramiye ile emekli aylığı 166 TL artar
Adliyede star ile selfie kuyruğu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yalnızlık 1
2017-2018 sezonu şampiyonluk yarışı 3
ikili averaj 1
muharrem ince'nin cumhurbaşkanı adayı olması 6
06.05.2018 fenerbahçe vs bursaspor maçı 1
bilgi 1
şenol güneş 2
sarunas jasikevicius 1
yere düşmek 3
yalancıktan 2
SON İLANLAR
KYK, 464 personel alacak
KYK 756 yurt yönetim memuru alacak
Kuala Lumpur Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
PTT, 5 bin personel almak için ilana çıktı
Karasu Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kadışehri Belediyesi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam