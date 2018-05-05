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Tarihi eser operasyonunda 1'i polis 2 gözaltı
Operasyonda, farklı dönemlere ait 2 bin 886 tarihi eser ele geçirildi, biri polis 2 kişi gözaltına alındı
Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki tarihi eser operasyonunda, farklı dönemlere ait 2 bin 886 sikke ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, polis memuru R.A. (45) ile bir kamu kurumunda çalışan A.Ö'nün (36) Osmanlı ve Roma dönemine ait tarihi eserleri satacağı bilgisine ulaştı.
Şüphelileri takip eden ekipler, yaptıkları operasyonda R.A. ve A.Ö'yü gözaltına aldı.
Operasyonda, tarihi eser niteliği taşıyan Osmanlı dönemine ait 90 gümüş, Roma dönemine ait 2 bin 411 bronz ve Parth dönemine ait 385 gümüş sikke ile 2 tabanca ele geçirildi.
Ele geçirilen sikkeler, Zonguldak Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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