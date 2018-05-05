1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'İş Sağlığı ve Güvenliği bütün paydaşlarla beraber yürütülmeli'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Koç: İş Sağlığı ve Güvenliği konusu bütün paydaşlarla beraber yürütülmesi gereken bir konu
05 Mayıs 2018 10:21
Yazdır
'İş Sağlığı ve Güvenliği bütün paydaşlarla beraber yürütülmeli'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Op. Dr. Orhan Koç, "İş Sağlığı ve Güvenliği konusu bütün paydaşlarla beraber yürütülmesi gereken bir konu." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 6-9 Mayıs 2018'de düzenleyeceği açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı 9. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Op. Dr. Orhan Koç, basın mensupları ile bir araya geldi.

Basın toplantısında konuşan Koç, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunun bütün paydaşlarla beraber yürütülmesi gereken bir konu olduğunu söyledi.

Koç, "Biz bu anlamda kongremizde buna çok dikkat ettik. Bütün paydaşları bu konunun içerisine çekmek istedik. Her alanı ilgilendiren bir konu. Sadece büyük endüstriyel işletmeleri değil, küçük işletme dediğimiz esnafımızı, bakkalımızı, kasabımızı da ilgilendiren bir konudur." diye konuştu.

Türkiye'deki büyük firma ve sendikaların İş Sağlığı Güvenliği'nde çok iyi uygulamaları olduğunu belirten Koç, "Bunları kongreye taşıyarak, bir diğer sektörün örnek almasını önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Koç, "Kongremizde bürokrasi, kamu çalışanları, özel sektörde çalışan, iş sağlığı profesyonelleri ve üniversitedeki akadamisyenlerin buluştuğu yaklaşık 6 bin katılımlı bir kongre olacak." dedi.

- "Bu seneki kongrenin teması Koordinasyon İş birliği"

Bu seneki kongrenin temasının Koordinasyon İş birliği olduğunu belirten Koç, "Daha önceki konumuzun teması iş sağlığı yönünde sürdürülebilirlikti bu sene ana oturumlardan birisi maden oturumu, maden konusunu biraz daha öne çıkaracağız." açıklamasında bulundu.

Koç, şunları, kaydetti:

"İş sağlığı güvenliği konusunda 50'den fazla çalışanı olan büyük iş yerlerinde iş sağlığı güvenliği hizmeti alma oranı olması gereken seviyede ama 10'dan az çalışanı olan iş yerlerinde iş sağlığı güvenliği kültürü konusunda sıkıntımız var. Bunu biz ilgili Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile iş birliği yaparak çözeriz. Bu geniş taban olan 1 milyon 100 iş yerinden bahsediyoruz. İş sağlığı güvenliği konusunda bakanlığımızın ciddi manada teşviki var. Eğer 10'dan daha az çalışanınız var ve tehlikeli bir işyeri iseniz iş sağlığı güvenliği hizmeti alırsanız kişi başı ödeyeceğiniz bedeli biz ödüyoruz fakat bunun uygulaması çok düşük. Kullanan iş yeri sayısı çok az."

Koç, "Büyük işletmeler ve global firmalar gerek uluslararası kurallar gereği ihracatı ve başka sebeblerden dolayı iş sağlığı güvenliği hizmeti alıyorlar. Mesela Türk Hava Yolları'nı düşünün; işin sağlık ve güvenlik boyutunu öne alıyor." diye konuştu.

Türkiye'de 2,5 milyon çiftçinin olduğunu, fakat yanında sigortalı çalıştıranların sayısına bakıldığında bu sayının 20 bin olduğunu bildiren Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim 2,5 milyona bir mesajımızın olması lazım. Kongremizde bunları öne çıkarmaya çalışacağız. Mesela her ilde bir üniversite var. Her üniversitenin meslek hastalıkları ve iş kazası konusunda yapabilecekleri çok şeyler var. Bunlar biz akademik çalışmalar verelim, ortak projeler geliştirelim istiyoruz. Bu konuda finasal destek sağlamak gerekir proje bağlamında yakında bunu hayata geçireceğiz. Bu şu demek 81 ilde olan üniversitelerimizde proje bağlamında beraber olmak, yerindeki sorunları beraber tespit etmek. Oranın kültürü ile beraber onlara bir hizmet vermek istiyoruz. Çünkü uyguladığınız eğitim programları, farkındalık programları bölgesel, kültürel farklılıklara göre değişmesi lazım. Siz Şırnak'ta bir çalışana mesaj verecekseniz, Şırnak'ın kültürüne uygun bir mesaj vermeniz lazım."
Anadolu Ajansı
Bu haber 264 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
2 taksit aksatanın hak kaybı önlendi
05 Mayıs 2018 09:10		 Adım adım imar barışı
05 Mayıs 2018 08:55
Son 15 yılda kamu yönetimi yeniden yazıldı
05 Mayıs 2018 07:20		 PAEM 3. dönem ilk derece amirlik eğitimi mezuniyet sıralaması
04 Mayıs 2018 18:50
Yerleşim yeri değişikliği için son tarih 12 Mayıs
04 Mayıs 2018 18:44		 Trafikte bunu yapanlara büyük cezalar geliyor
04 Mayıs 2018 17:48
Biyologların ek özel hizmet tazminatına dair görüş
04 Mayıs 2018 17:36		 OHAL Komisyonundan, 8 ay sendika üyeliği için karar
04 Mayıs 2018 17:30
Nüfus müdürlükleri bu hafta sonu hizmet verecek
04 Mayıs 2018 13:26		 14 hemşirelik bölümü öğrencisine şok
04 Mayıs 2018 11:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İmar barışı hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KYK bin 220 personel alacak
AK Parti'de büyük değişim: Vekillerin yarısı liste dışı
Tapu harcırahında indirim, kreş desteğine artış
İttifakta gecikmenin nedeni SP'nin 'üslup' itirazı
Hesap verme sırası genel yetenek, genel kültür ile sızanlarda
YTB Başkanı görevden alındı
İzne gelen asker genç kızı sokak ortasında öldürdü
Son 15 yılda kamu yönetimi yeniden yazıldı
İkramiye ile emekli aylığı 166 TL artar
Adliyede star ile selfie kuyruğu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yalnızlık 1
2017-2018 sezonu şampiyonluk yarışı 3
ikili averaj 1
muharrem ince'nin cumhurbaşkanı adayı olması 6
06.05.2018 fenerbahçe vs bursaspor maçı 1
bilgi 1
şenol güneş 2
sarunas jasikevicius 1
yere düşmek 3
yalancıktan 2
SON İLANLAR
KYK, 464 personel alacak
KYK 756 yurt yönetim memuru alacak
Kuala Lumpur Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
PTT, 5 bin personel almak için ilana çıktı
Karasu Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kadışehri Belediyesi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam