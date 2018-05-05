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Maliye: Taşınmazların alım-satım maliyetlerini 6 ay boyunca azaltıyoruz

Maliye Bakanlığı: "Kararname ile, taşınmazların alım-satım maliyetlerine ilişkin vergileri 6 ay boyunca azaltıyoruz
05 Mayıs 2018 10:26
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Maliye: Taşınmazların alım-satım maliyetlerini 6 ay boyunca azaltıyoruz

Maliye Bakanlığı, Kararname ile, taşınmazların alım-satım maliyetlerine ilişkin vergileri 6 ay boyunca azalttıklarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 2018/11674 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile birçok önemli alanda vergisel düzenlemeler yapıldığı belirtilerek şöyle denildi:

"Kadın istihdamını desteklemek amacıyla önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdik. 7103 sayılı Kanunla işverenlerce kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatleri gelir vergisinden istisna ettik. Kanunda, kreş hizmetinin dışarıdan alındığı durumlarda her bir çocuk için aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 15'i istisna edilmişken, Bakanlar Kurulu kararıyla bu oranı yüzde 50'ye çıkardık. Böylece çocuk başına gelir vergisi matrahından istisna edilen aylık tutarı 304 TL'den 1.015 TL'ye yükselttik. Böylece, kadınların çalışma hayatına katılımını destekliyoruz".

Yatırım, üretim ve ihracatın teşviki amacıyla firmalarımız üzerindeki finansman maliyetini azaltacak bir vergisel düzenlemeyi daha bu Kararname ile hayata geçirildiği vurgulanarak, "7103 sayılı Kanunla 2019 yılı sonuna kadar sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce imalat sanayiinde kullanılmak üzere iktisap edilecek yeni makina ve teçhizat teslimleri katma değer vergisinden istisna tutulmuş, bunlara ilişkin iki kat hızlı amortisman uygulanmasına imkan tanınmıştır. Bu Kararname ile ülkemizde imalat sektörünün ihtiyaç duyduğu temel makine ve teçhizatları yurtiçi imalatçılarımızı gözeterek rekabetçi bir ortam sağlayacak şekilde belirledik. Böylece yurtiçi üretimi teşvik edecek ve firmalarımızın üretim ve yatırım maliyetlerini azaltacak bir düzenlemeyi daha hayata geçirdik" ifadesi kullanıldı.

"Ayrıca gayrimenkul sektöründeki gelişmeleri dikkate alarak bu Kararname ile, taşınmazların alım-satım maliyetlerine ilişkin vergileri 6 ay boyunca azaltıyoruz" denilen açıklama şöyle devam etti:

"Yüzde 18 KDV oranına tabi konut teslimlerindeki oranı 31 Ekim 2018 tarihine kadar uygulanmak üzere yüzde 8'e indirdik. Tapu harcı oranını da aynı dönemde yüzde 4'ten yüzde 3'e düşürdük.

Kararname ile Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik müzakereleri sürecinde yüksek alkollü içecekler üzerindeki özel tüketim vergisinin eşitlenmesi taahhüdüne ilişkin son düzenleme yapıldı. 2009 yılında Avrupa Birliği'ne, yüksek alkollü içeceklerin özel tüketim vergisi tutarlarının 2018 yılı itibarıyla eşitlenmesi taahhüt edilmişti. Bugüne kadar 2009, 2012 ve 2015 yıllarında bu ürünler arasındaki vergi farklılığını tedrici olarak azalttık. Bugünkü Kararla yüksek alkollü içecekler arasındaki vergisel farklılığı ortadan kaldırarak taahhüdümüzü yerine getirdik."

İhlas Haber Ajansı
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