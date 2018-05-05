Bozdağ: Kılıçdaroğlu kendi kriterlerini çiğnedi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina ile görüştü.

Bozdağ, Bangladeş'in başkenti Dakka'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 45. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı sırasında çeşitli temaslarda bulundu.

Toplantı kapsamında düzenlenen görüşmelerde Bozdağ, Bangladeş Başbakanı Hasina ve Dışişleri Bakanı Abul Mahmood Ali ile bir araya geldi.

Bozdağ'a, görüşme ve temaslarında Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın da eşlik etti.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bekir Bozdağ'ın açıklamaları şöyle:

Kılıçdaroğlu kendi kriterlerini çiğnedi. Kılıçdaroğlu Türk halkından nasıl oy isteyecek merak ediyorum. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızın karşınına aday olarak çıkma cesaretini gösteremedi.

7 defa kaybetti, 8'inci yi göze alamadı.

Seçimin kazananı belli, kaybeden CHP içinde kim olacak?

Seçimlerden sonra kesinlikle CHP içinde bir değişim yaşanacaktır. Kemal Kılıçdaroğlu ya da Muharrem İnce siyasete veda etmek zorunda kalacak.

Muhalefet yaptığı ittifak ile cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iddiası olmadığını gösteriyor

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "Seçimden sonra Türkiye'nin yeni Cumhurbaşkanı, ben Allah'ın takdiri, aziz milletimizin desteğiyle sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olacağına inanıyorum. Seçimin akabinde de CHP'de büyük bir değişim yaşanacağına inanıyorum. Acaba seçimden sonra CHP içinde kaybeden Kılıçdaroğlu mu olacak yoksa Sayın İnce mi olacak?