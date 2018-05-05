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'Issız Cuma' esrarını koruyor

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Seyvan köyü mezarlığında bulunan anne ile kızının birleşen mezarlarını insanlar yurdun değişik yerlerinden görmeye geliyor.
05 Mayıs 2018 11:29
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'Issız Cuma' esrarını koruyor

İlçenin Seyvan ve Çakıroba köyleri arasında bulunan 'Issız Cuma Camii' mezarlığında yaşanan esrarengiz olaylar duyanları şaşkına çeviriyor. Mezarlığa defnedilen bir anne ve bebeğinin birbirinden ayrı yapılan mezarları, her seferinde yeniden birleşti. 1335 yılında yapıldığı tahmin edilen camiye, etrafta başka yapı olmadığı için 'Issız' adı verildi. Eskiden sadece cuma namazlarının kılındığı caminin adı, daha sonraları 'Issız Cuma' oldu. Issız Cuma bölgesinde bulunan ve en eski tarihli mezar taşına göre yaklaşık 683 yıllık mezarlıkta yaşanan esrarengiz olaylar, duyanları hayrete düşürüyor. 59 yıl önce doğum yaptıktan sonra ölen anne Hatice Erkek ile ardından 20 gün sonrada vefat eden kız çocuğu Ayşe Erkek'in toprağa verilmesinin ardından bir süre sonra yakınlarının mezarları ziyaretinde anne ile kızının mezarlarının birleştiklerini fark ettiler. Köylülerin ve yakınlarının bu mezarları tekrar ayırmaları üzerine daha sonra ziyarete geldiklerinde yine birleştiklerini görünce bu şekilde bıraktılar.

İnanılması güç olan bu hadiseyi duyan vatandaşlar, yurdun değişik yerlerinden bu mezarları görmeye geliyor. Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Göle köyünde ikamet eden Cahit Tuna, "Daha önce televizyondan duymuştum. Issız Cuma mezarlığındaki anne ve kız çocuğunun birleşen mezarlarını merak ediyordum. Bu vesile ile nasip oldu yerinde gördük. Hakikaten çok ilginç. Bir dua ettik. İnşallah Allah kabul etsin. Rabbim razı olsun. Gerçekten görünce insanın etkilenmemesi mümkün değil. Anne sanki evladına kucak açmış böyle bir durum" dedi.

Ankara'dan Yenice ilçesine bir düğün için eşi ile birlikte geldiğini belirten Güven Altun (28) ise, "Bu mezarın gerçekten çok enteresan bir hikayesi var. Daha önce ayırmışlar birkaç kere yine birleşmiş gerçekten çok enteresan. Kesinlikle insanların gelip görmesi lazım diye düşünüyoruz. Hakikaten çok enteresan ve güzel bir şey" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı
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