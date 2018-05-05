TSK için yeni bir silah sistemi üretildi

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) lojistik ve taktik manevra kabiliyetini büyük ölçüde artıracak yeni bir silah sisteminin üretildiğini açıkladı. Milli imkanlarla üretilen 105 milimetre havadan taşınabilir hafif çekili obüs sistemi "Boran"ın test atışları başarıyla yapıldı. Hafifletilmiş yapısı sayesinde helikopterle harekat bölgesine taşınabilme özelliğine sahip silah sisteminin seri üretimine yıl sonu itibarıyla başlanması planlanıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, hava hücum harekatı gerçekleştirecek komando ve piyade birliklerinin harekat ihtiyacının karşılanmasına yönelik yeni bir çalışma başlatıldı.

Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu tarafından yapılan özel çalışma kapsamında 105 milimetrelik obüs sistemi yeniden geliştirildi. Çalışmalar sonucunda silah sisteminin parçaları değiştirildi, özel malzemeler kullanılarak daha da hafifletildi. Uzun süren çalışmaların ardından 105 milimetre Havadan Taşınabilir Hafif Çekili Obüs Sistemi "Boran" üretildi.

Sistemle hava hücum harekatı icra edecek komando ve piyade birliklerinin ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. Söz konusu birliklerin yapılarıyla uyumlu sistem havadan taşınabilecek. Üzerinde modern komuta ve atış kontrol sistemleri bulunan Boran, konum ve istikametini kendi belirleyerek kısa sürede atış görevine hazır hale getirilebilme özelliğine sahip. TSK'nın lojistik ve taktik manevra kabiliyetini büyük ölçüde artıracak olan Boran, azami 17 kilometre mesafeyi etki altına alabiliyor.

Ağırlığı azami bin 720 kilogram olan sistem, Sikorsky S-70 genel maksat helikopteriyle harici yük, Chinook CH-47 helikopteriyle de hem harici hem dahili yük olarak taşınabilecek. Atış kontrol sistemleri vasıtasıyla klasik mevzilenme prosedürlerine ihtiyaç olmadan atış komutu hesaplama ve hedefe yönelme sağlayabilen silah sistemi kara, hava ve denizden intikal esnasında konum ve istikamet bilgilerini güncelleyerek eksi 32 ile artı 44 derece çevre koşullarında kesintisiz 8 saat süresince her türlü atış görevini gerçekleştirebilme özelliğine sahip.

Bakan Canikli duyurdu

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından hava hücum harekatı gerçekleştirilecek komando ve piyade birliklerinin harekat ihtiyacının karşılanmasına için yerli ve milli yeni bir silah sisteminin üretildiğini açıkladı.

"Boran" adı verilen 105 milimetre havadan taşınabilir hafif çekili obüs sisteminin test atışlarının başarıyla gerçekleştirildiğini bildiren Canikli, TSK'nın lojistik ve taktik manevra kabiliyetini büyük ölçüde artıracak olan Boran'ın seri üretimine yıl sonu itibarıyla geçilmesinin planlandığını kaydetti.

Canikli, bir başka paylaşımında ise 155 milimetre obüs mühimmatının tüm alt parçalarıyla yerli ve milli olarak üretebilme olanağı sağlandığını belirtti. Canikli, "Ambargoları, yerli ve milli üretimle aşmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

"Fırtına" ve "Panter" kullanıyor

TSK'nın, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında önemli rol oynayan "Fırtına" ve "Panter" obüslerinde kullanılan 40 kilometre menzilli 155 milimetre tahrip mühimmatları MKE Kurumu tarafından üretiliyor.

Bu mühimmatın namludan atımında kullanılan sevk barutunun keseli tipi yerli üretilirken modüler sevk barutları ise yurt dışından alınıyor. Modüler barutun yurt dışından temininde yaşanabilecek aksaklıkları dikkate alınarak MKE Kurumunca yapılan Ar-Ge projesi sonucunda yerli üretim modüler barutu geliştirdi. Bu projeyle MKE Kurumu 155 milimetre obüs mühimmatını tüm alt parçalarıyla birlikte yerli ve milli olarak üretebilme yeteneği kazandı.