'Mücadelemizin adı kardeşlik, soyadı sabır'

DEĞİRMENCİ: MÜCADELEMİZİN ADI KARDEŞLİK, SOYADI SABIR!

Ak Parti Diyarbakır Milletvekili aday adayı Aslan Değirmenci, çalışmalarına hızlı başladı. Değirmenci, gazetecilerle ve STK temsilcileriyle biraraya geldi. Diyarbakır Memur-Sen ve Memur-Sen'e bağlı tüm sendikalarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen basın toplantısında Değirmenci, "Ak Parti'den adayım; çünkü Ak Parti, "Hepimiz Hz. Adem'in çocuklarıyız" anlayışıyla hareket edip; sanal sınırları aşıyor; vicdanlı yürekleri birleştirmeye çalışıyor" dedi.

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Diyarbakır Büyükşehir Öğretmenevi'nde gazetecilerle ve Memur-Sen konfederasyonuna bağlı sendika temsilcileriyle buluşan Gazeteci Yazar Aslan Değirmenci, siyasete Ak Parti'den başlamasının nedenlerini anlattı, AK Parti'nin sadece ülkemizi değil, Ortadoğu'yu hatta dünyayı kardeşlik, huzur, barış ve refah gemisi haline getirme iddiasıyla siyaset yaptığına dikkat çekti, "Kin, nefret ve düşmanlığı men eden, kardeşliği ve barışı önceleyen siyasetin adıdır AK Parti" diye konuştu.

UMED Başkanı Değirmenci, konuşmasında Ak Parti'nin direnişci yapısını hatırlattı, Türkiye'nin geleceğini küresel darbecilerin eline bırakmaya çalışan Fetö'ye karşı yürütülen kararlı mücadeleye vurgu yaptı, vesayet odaklarının tasfiyesine atıfta bulundu. Değirmenci, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Partimiz, ulus ötesi darbecilerle de, taşeronlarıyla da demokratik mücadelesini sürdürüyor. Küresel güçlerin tezgahına, tuzağına, planına ve senaryosuna göre hareket etmiyor" ifadelerini kullandı.

Mücadele meydanının orta yerinden geldiğini belirten Ak Parti Diyarbakır Aday Adayı Aslan Değirmenci, Sezai Karakoç ve Ahmet Arif gibi Diyarbakırlı şairlerin dizelerini okudu, adaylığının anlamını çarpıcı ifadelerle dile getirdi. Değirmenci, "Mücadelemizin adı kardeşlik, soyadı sabırdır" dedi.

Konuşmasında Değirmenci, Hazreti Adem'den Hazreti İbrahim'e, oradan Hazreti Muhamed'de, kapsam itibariyle geniş ve derin tarihi tecrübeyi hatırlattı, şiddetle toplum iradesine ipotek koyan anlayışa da tepki gösterdi.

"Kadim medeniyetin ortak varisleri olarak medeniyetimizin yeniden inşası için sorumluluk alıyoruz. Bizim tarihimiz de geleceğimiz de bir. Zılgıt da bizim, horon da. Halay da bizim, zeybek de" diyen Değirmenci, her tür ayrımcılığa, ırkçılığa, her tür şiddet ve vesayet anlayışına karşı mücadele sözü verdi, "Dostla ilgili Hz. Ali (r.a.) şöyle demiştir: 'Dost edinin, onlar sizin için dünya ve ahiret sermayesidir'. Benim en samimi dostum Diyarbakır'dır" şeklinde konuştu.

Değirmenci, konuşmasını "Özgürlüğe sahip çıkmak, genişletmek; inkar kulelerini yıkıp, tutsaklıklara son vermek için; Diyarbakırlı hemşerilerimi AK davaya omuz veremeye davet ediyorum" çağrısıyla tamamladı.

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Değirmenci'nin detay açıklamasından başlıklar aşağıdaki şeklindedir:

"Bir Diyarbakırlı, Çermikli kardeşiniz olarak yazdığım kitaplarla, yaptığım haberlerle, yayımlanan köşe yazısı ve analizlerimle hem sizlerin hem de Türkiye'nin vicdanlı bir kalemi olmaya çalıştım. Diyarbakır ile ilgili her konuyu yakından takip ettim, sorunlarına çözüm üretmeye çalıştım, yazılarımla haberlerimle, hazırladığım raporlarla; Diyarbakır'ımızın yanında yer aldım.

Sivil Toplum Örgütlerinin içerisinde büyüyerek, ülkemizin büyüyen direnişine omuz verdim.

Bölgemizde evet bir değişim var. Ama yetmiyor; Evet, bana göre Diyarbakır olması gereken yerin çok gerisinde. Bu durumu içime sindiremiyorum. Bu durumu topyekun;

Değiştirmeliyiz.

Yenilemeliyiz.

Düzenlemeliyiz.

Yıkmadan, yeniden inşa etmeliyiz.

Ben bu iddiayla ortaya çıkıyorum.

İnanırsak Diyarbakır'da değişime kapı aralarız.

Değiştirirsek; başarırız. Başarırsak hep birlikte kazanırız.

Tek başıma değil! Benim gibi buna inanan Diyarbekirlilerle, değerli hemşerilerimle tabi ki bunu başaracağız.

Hedefim, Ankara'nın imkanlarını Diyarbakır'a taşımak, Diyarbakır'ı kalkındırmak, Diyarbakır'da kalıcı huzur ve barışın tesisini sağlamak.

Diyarbakır'dan başka bir şey düşünmeden, Diyarbakır'a hizmetten başka amaç taşımadan bu önemli işe soyundum. Hz. İbrahim'in ateşine su taşıyan karınca misali barışa, kardeşliğe ve kalkınmaya katkı sağlamak için aday adayı oldum.

Bu toprakların yetiştirdiği en büyük şairlerden, düşünürlerden biri olan Sezai Karakoç, "İnkar tutsaklık, inanç özgürlüktür" diyor. Özgürlüğe sahip çıkmak, genişletmek; inkar kulelerini yıkıp, tutsaklıklara son vermek için; Diyarbakırlı hemşerilerimi AK davaya omuz veremeye davet ediyorum. Rabbim yardımcımız olsun."

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Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Aday Adayı Aslan Değirmenci kimdir?

28 Haziran 1976'da Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde doğdu. Eğitimini Ankara'da tamamladı. Gazetecilik mesleğine başlayarak ulusal medyada 5 yıl muhabir olarak aktif görev alan Değirmenci, bazı gazetelerde ise genel yayın yönetmenliği ve Ankara temsilciliği görevlerinde bulundu.

Bazı televizyon kanallarında program yapımcılığı ve sunuculuğu yaptı.

Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 2008 yılında "Basın-Haber" dalında "Yılın gazetecisi" ödülüne layık görüldü.

Aslan Değirmenci'nin, "Kürt Sorununda Yeni Dönem" adlı kitabı 2009 yılında Vadi Yayınları, "Tanıkları, Mağdurlarıyla Bir Zihniyet Kodlaması: 12 Eylül" kitabı ise 2011'de Çıra Yayınları tarafından yayımlandı.

"28 Şubat'ın Çözülen Kodları", "28 Şubat'ın İstihbarat Ağı", "Zorlu Yol" ve "Anadolu Direnişi" isimli kitaplarıyla gündem oluşturan Değirmenci, bir çok dergide aylık yazıları yayımladı, bir çok haber sitesinde ise analizlerine yer verildi.

Değirmenci, kayyum ataması sırasında Bugün Gazetesi'nde günlük yazılar yazdı. Star Açık Görüş'te de analizleri yayımlandı. Halen Star Açık Görüş'te yazmaya devam ediyor.

28 Şubat davasında ifadesine başvurulan ilk gazeteci olan Değirmenci, TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu tarafından da dinlenmiştir. Kritik gündem başlıklarında raportör olarak kısa süreli görevler almıştır.

Değirmenci'nin, Türkiye'nin entelektüel aklının buluşma noktası olan Yörünge Dergisi'nde aylık analiz ve haber dosyalarına yer verilmektedir. Derginin yayın kurulunda da görev almaktadır.

Aslan Değirmenci'nin "Darbenin Perde Arkası & Akıncı Üssü'nün Şifreleri" isimli son kitabı ise 2017 yılında Kopernik'ten yayımlandı.

Aslan Değirmenci şu an Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) Başkanlığı ve Memur-Sen Basın Müşavirliği yapmaktadır. Değirmenci, UMED çatısı altında Ankara, İstanbul ve Diyarbakır'da ücretsiz medya ve sinema akademileri ile sertifika programları açtı, 7 bölgede medya ve algı yönetimi panelleri düzenledi. Valilikler tarafından düzenlenen medya ve uyuşturucu sempozyumlarında da Değirmenci sunumlar gerçekleştirdi. Türkiye'de ilk defa geniş katılımın sağlandığı Medya ve Terör ile Bilişim Medya Hukuku sempozyumlarını bizzat düzenledi. 28 Şubat kitapları sonucunda BÇG davasında tanık oldu, kitapta yer alan belgeler deliller klasöründe yerini aldı. TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu ve TBMM Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu tarafından görüşlerine başvuruldu.

ESERLERİ:

Kürt Sorununda Yeni Dönem (2009)

Tanıkları, Mağdurlarıyla Bir Zihniyet Kodlaması: 12 Eylül (2011)

28 Şubat'ın Çözülen Kodları Belgeleriyle 28 Şubat (2011)

28 Şubat'ın İstihbarat Ağı (2012)

Ortak Akıl Ortak Çözüm Kürt Sorununda Yeni Dönem (2013)

Zorlu Yol İmralı Görüşmeleri (2013)

Anadolu Direnişi (2014)

Darbenin Perde Arkası & Akıncı Üssü'nün Şifreleri (2017)

