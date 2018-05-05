Tavuk, ördek yavrularına annelik yapıyor

- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kuluçkaya yatan tavuk, yumurtalardan çıkan 10 ördek yavrusuna annelik yapıyor.

Anberinarkı köyünde yaşayan Gülcan Türkyılmaz'a ait kümesten kaçan ördeğin yumurtaları için tavuğun kuluçkaya yatmasının ardından 10 yavru ördek dünyaya geldi.

Beslediği ördek yavrularının yanında bir an bile olsun ayrılmayan tavuk, onlara anneleri gibi sahip çıkmaya başladı.

Türkyılmaz, AA muhabirine, kümesinde beslediği ördeğin yumurtlamasının ardından kaçtığını söyledi.

Aynı kümeste yaşayan tavuğu "Kınalı Kız"ın annesiz kalan yumurtalara sahip çıkarak kuluçkaya yattığını gördüklerinde çok şaşırdıklarını aktaran Gülcan Türkyılmaz, "Bir süre sonra yumurtalar kırılarak 10 yavru ördek dünyaya geldi. Tavuğumuz bu ördekleri dışlamayarak sahip çıktı. Şimdi onlara annelik yaparak ilgileniyor ve sahipleniyor. Tavuk nereye gitse ördekler peşinden ayrılmıyor. İlk defa böyle bir durumla karşılaştım." diye konuştu.

Türkyılmaz, hayvanın annelik içgüdüsüyle ördeklere sahip çıkmasının görenleri de şaşırttığını kaydetti.