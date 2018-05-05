1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adana'da yüksek güvenlikli hastane

Adana Şehir Hastanesi bünyesindeki Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyan Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesinde, suç işlemesine rağmen ceza ehliyeti bulunmadığı için zorunlu tedaviye tabi tutulan hükümlüler, tek kişilik odalarda, sosyal ve sportif alanlarıyla dikkati çeken birimde tedavi görüyorlar
05 Mayıs 2018 12:07
Yazdır
Adana'da yüksek güvenlikli hastane

- Adana Şehir Hastanesi bünyesinde Sağlık ve Adalet Bakanlığı iş birliğiyle hizmete giren, Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyan Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri (YGAP) Hastanesinde, suç işlemesine rağmen ceza ehliyeti bulunmadığı için mahkemece verilen karar gereği zorunlu tedaviye tabi tutulan hükümlüler sağlıklarına kavuşturulmaya çalışılıyor.

Tek kişilik odalarda kalan ve sürekli gözetim altında tutulan hasta hükümlüler için spor, sinema salonun yanı sıra hobi bahçeleri ve dinlenme alanları gibi her ayrıntının en ince detayına kadar düşünüldüğü hastanede, uzman psikiyatristler görev yapıyor.

Demir parmaklıkların bulunmadığı ancak 466 kamerayla bütün alanın 7 gün 24 saat gözetim alında tutulduğu hastanede, çalışan doktor ve hemşirelerde muhtemel kötü durumlara karşı panik botunu bulunuyor.

Adana Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi Sorumlusu Doç. Dr. Yarkın Özenli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YGAP'ye 23 Ocak'ta ilk hastayı kabul ettiklerini söyledi.

10 bin dönüm alana kurulu olduğunu ve 3 katlı hastanede 8 servisin yer aldığını ifade eden Özenli, bina çevresinde 5 metre yüksekliğinde duvarların ve üst düzeyde elektronik güvenlik sisteminin bulunduğunu, parmaklık, korkuluk gibi hapishanedeki unsurların yer almadığını anlattı.

Doç. Dr. Özenli, 100 yataklı YGAP'de, 90 yatağın erişkinler, 10 yatağının da ergen ve çocuk kliniği olarak düzenlendiğini, şu an burada 26 hasta hükümlü erkeğin yer aldığını dile getirdi.

Özenli, hastanede 12 doktor, 12 hemşireyle, 24 iç ve 18'de dış güvenlik personelinin bulunduğunu, güvenliğin en üst düzeyde tutulduğunu, hasta yakınlarının x-ray cihazından geçirilerek belli günlerde içeri alındığını söyledi.

- "Hastalarımızın birçoğu şizofren"

Suç işledikleri esnada suçun sonuçlarını anlayamayacak durumdaki kişilerin tedavilerini yaptıklarını aktaran Özenli, şöyle devam etti:

"Buradaki kişiler, daha önceden psikiyatri hastalığı bulunan kişiler. Hastalarımızın çoğunluğu şizofreni diye tabir ettiğimiz ağır psikiyatrik vakalar. Suçları da genelikle cinayet, yaralama, cinsel taciz ve tecavüzdür. Bu hastalar daha önce tüm Türkiye'de yaygın olarak ruh sağlığı hastanelerinde 668 adet olan orta güvenlikli adli psikiyatri servislerinde barındırılıyordu. Sayı Türkiye için oldukça azdı. Şimdi ilk bizimle başlayan 100 yataklı yüksek adli psikiyatri servisine kavuşuldu."

- "Panik butonuna basıldığında güvenlik harekete geçer"

Özenli, doktor ve hemşirelerde panik butonunun bulunduğunun altını çizerek, "Eğer hasta kötüleşirse, saldırgan, çevreye ve kendine zarar verecek duruma gelirse bu butona personel basar ve bir dakika içerisinde acil güvenlik tedbirleri başlar. 18 güvenlik görevlisi alana hareket eder." diye konuştu.

Kurumda sosyal alanların da bulunduğunu, hastaların sağlık görevlisi eşliğinde spor yapabildiklerini, televizyon izleyebildiklerini ve haftanın belli günlerinde spor sahalarında futbol ve basketbol maçı yapabildiklerini belirten Özenli, kurumda birçok faaliyetin de rehabilitasyon kapsamında yerine getirildiğini kaydetti.

Özenli, Türkiye'de ilk ve tek olan YGAP'den şu ana kadar tedavileri tamamlanıp iyileşen 4 kişinin taburcu edildiğini ve bunlardan olumsuz geri dönüşün olmadığını sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
Bu haber 1,391 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sağlık Bakanlığı Almanya'da hastane alımı için temasta
05 Mayıs 2018 23:31		 Canan Karatay'dan 'Ramazan Pidesi' tavsiyesi
05 Mayıs 2018 13:23
Kayseri Şehir Hastanesi açılışa hazır
04 Mayıs 2018 16:05		 'Nargile, soba gibi zehirliyor'
04 Mayıs 2018 07:45
Kalp krizi geçirme yaşı düşüyor
03 Mayıs 2018 20:13		 Bilgisayar korsanlarının gözü sağlık sektöründe
03 Mayıs 2018 06:40
Bahar aylarında ürtiker rahatsızlığına dikkat
02 Mayıs 2018 22:15		 Rektum tümörüne neştersiz çözüm
02 Mayıs 2018 12:48
Sağlık Bilimleri Üniversitesi yerli simülasyon robotları üretecek
02 Mayıs 2018 11:14		 Kök hücre nakliyle kanseri yendi
01 Mayıs 2018 23:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İmar barışı hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
6 Mayıs 2018'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kendi söyleyip kendi dinlemek 2
işyerinden geç çıkan kimse 2
ikili averaj 1
muharrem ince'nin cumhurbaşkanı adayı olması 6
04.05.2018 m.başakşehir vs sivasspor maçı 2
popülasyonda diş temizle merakı 3
borç vermek 2
altay 1
ıslak mendili poşetinin köşesi ile diş temizlemek 2
kapalı balkon 1
SON İLANLAR
KYK, 464 personel alacak
KYK 756 yurt yönetim memuru alacak
Kuala Lumpur Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
PTT, 5 bin personel almak için ilana çıktı
Karasu Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kadışehri Belediyesi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam