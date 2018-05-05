Adana'da yüksek güvenlikli hastane

- Adana Şehir Hastanesi bünyesinde Sağlık ve Adalet Bakanlığı iş birliğiyle hizmete giren, Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyan Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri (YGAP) Hastanesinde, suç işlemesine rağmen ceza ehliyeti bulunmadığı için mahkemece verilen karar gereği zorunlu tedaviye tabi tutulan hükümlüler sağlıklarına kavuşturulmaya çalışılıyor.

Tek kişilik odalarda kalan ve sürekli gözetim altında tutulan hasta hükümlüler için spor, sinema salonun yanı sıra hobi bahçeleri ve dinlenme alanları gibi her ayrıntının en ince detayına kadar düşünüldüğü hastanede, uzman psikiyatristler görev yapıyor.

Demir parmaklıkların bulunmadığı ancak 466 kamerayla bütün alanın 7 gün 24 saat gözetim alında tutulduğu hastanede, çalışan doktor ve hemşirelerde muhtemel kötü durumlara karşı panik botunu bulunuyor.

Adana Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi Sorumlusu Doç. Dr. Yarkın Özenli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YGAP'ye 23 Ocak'ta ilk hastayı kabul ettiklerini söyledi.

10 bin dönüm alana kurulu olduğunu ve 3 katlı hastanede 8 servisin yer aldığını ifade eden Özenli, bina çevresinde 5 metre yüksekliğinde duvarların ve üst düzeyde elektronik güvenlik sisteminin bulunduğunu, parmaklık, korkuluk gibi hapishanedeki unsurların yer almadığını anlattı.

Doç. Dr. Özenli, 100 yataklı YGAP'de, 90 yatağın erişkinler, 10 yatağının da ergen ve çocuk kliniği olarak düzenlendiğini, şu an burada 26 hasta hükümlü erkeğin yer aldığını dile getirdi.

Özenli, hastanede 12 doktor, 12 hemşireyle, 24 iç ve 18'de dış güvenlik personelinin bulunduğunu, güvenliğin en üst düzeyde tutulduğunu, hasta yakınlarının x-ray cihazından geçirilerek belli günlerde içeri alındığını söyledi.

- "Hastalarımızın birçoğu şizofren"

Suç işledikleri esnada suçun sonuçlarını anlayamayacak durumdaki kişilerin tedavilerini yaptıklarını aktaran Özenli, şöyle devam etti:

"Buradaki kişiler, daha önceden psikiyatri hastalığı bulunan kişiler. Hastalarımızın çoğunluğu şizofreni diye tabir ettiğimiz ağır psikiyatrik vakalar. Suçları da genelikle cinayet, yaralama, cinsel taciz ve tecavüzdür. Bu hastalar daha önce tüm Türkiye'de yaygın olarak ruh sağlığı hastanelerinde 668 adet olan orta güvenlikli adli psikiyatri servislerinde barındırılıyordu. Sayı Türkiye için oldukça azdı. Şimdi ilk bizimle başlayan 100 yataklı yüksek adli psikiyatri servisine kavuşuldu."

- "Panik butonuna basıldığında güvenlik harekete geçer"

Özenli, doktor ve hemşirelerde panik butonunun bulunduğunun altını çizerek, "Eğer hasta kötüleşirse, saldırgan, çevreye ve kendine zarar verecek duruma gelirse bu butona personel basar ve bir dakika içerisinde acil güvenlik tedbirleri başlar. 18 güvenlik görevlisi alana hareket eder." diye konuştu.

Kurumda sosyal alanların da bulunduğunu, hastaların sağlık görevlisi eşliğinde spor yapabildiklerini, televizyon izleyebildiklerini ve haftanın belli günlerinde spor sahalarında futbol ve basketbol maçı yapabildiklerini belirten Özenli, kurumda birçok faaliyetin de rehabilitasyon kapsamında yerine getirildiğini kaydetti.

Özenli, Türkiye'de ilk ve tek olan YGAP'den şu ana kadar tedavileri tamamlanıp iyileşen 4 kişinin taburcu edildiğini ve bunlardan olumsuz geri dönüşün olmadığını sözlerine ekledi.