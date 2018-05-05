Palandöken: Esnafa emeklilik yolu açan protokol uzatılmalı

Palandöken, "Bağ-kur'a prim borcundan dolayı emekli olamayan esnaf ve sanatkarımız için daha önce Ziraat Bankası ve SGK arasında işbirliği protokolü imzalanmıştı. Esnafın prim borcunu emekli maaşı ile ödemesini sağlayan protokolün süresi sona ermek üzere. Prim borcundan dolayı henüz emekli olamayan esnaf ve sanatkarımız için bu işbirliği protokolü 3 ay süre ile uzatılmalı" dedi.

Emekliliği gelen ancak prim borcundan dolayı emekli olamayan esnaf ve sanatkar için ek süre isteyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ziraat Bankası ve SGK arasında imzalanan protokol ile emeklilik hakkı doğan fakat prim borcu bulunan Bağ-kur'lu esnafa kredi imkanı sağlanmıştı. Bağ-kurlu esnafımız, 1,28 faiz oranı ve 48 ay vade imkanı ile Ziraat Bankası'ndan aldığı krediler sayesinde birikmiş prim borcunu ödeyip emekli olabiliyor. Protokolün imzalandığı günden bu yana emeklilik talebinde bulunan 1674 kişiden 1324'ünün başvurusu onaylandı. Başvuruda bulunan 180 kişinin talebi ise sicil engelinden dolayı reddedildi. Daha fazla kişinin emekli olabilmesi için prim borcunu taksitlendirmek isteyen esnafımıza 3 ay daha ek süre verilmeli" diye konuştu.

"Tüm esnafımıza kredi imkanı verilmeli"

Emekli olmak için prim borcunu taksitlendirmek isteyen tüm esnaf ve sanatkarın kredilerden faydalanması gerektiğini kaydeden Palandöken, "İmzalanan işbirliği protokolü esnasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, mağduriyetlerin ortadan kalkması için taksitlendirme yaparken esnafın siciline bakılmayacağını söylemişti. Ancak banka, sicili bozuk olanlara kredi vermiyor. Oysa ki emekli olan esnafın aylığına bloke koyulduğu için esnaf ve sanatkara kredi verilmesinde bir risk yok. Emekli olmak isteyen esnaf arasında ayrım yapılmadan, siciline bakılmaksızın tüm esnafımıza prim borcunu ödeyerek emekli olmaları için kredi imkanı verilmeli" şeklinde konuştu.