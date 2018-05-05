1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İnce'nin Cumhurbaşkanı başvurusu YSK'ya sunuldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan başkanlığındaki CHP heyeti, Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığını Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) bildirdi
05 Mayıs 2018 12:43
Yazdır
İnce'nin Cumhurbaşkanı başvurusu YSK'ya sunuldu

YSK'ya başvurunun yapılmasın ardından açıklama yapan CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, "Bugün 3 grup başkan vekilimiz ile birlikte YSK'ya CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin aday gösterme belgelerini ibraz ettik, aday gösterdik. Türkiye bir seçime gidiyor. 25 Haziran sabahı Türkiye CHP'nin iktidarında demokrasiyi savunanların parlamentoda ağırlıklı şekilde temsil edildiği Türkiye'de, Muharrem İnce'nin de cumhurbaşkanı seçildiği Türkiye'de hak hukuk adalet davasının zafere ulaştığını görecek. Dün seçim kampanyamızı başlattık. Bugün de aday müracaatını yaptık. Bu kampanya sadece CHP'nin cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası değildir. 80 milyonu birleştirecek kampanyadır. Milletin kardeşliğini yeniden kurma kampanyasıdır" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP amblemini çıkarıp kendi genel başkanına emanet eden Muharrem İnce'nin yakasına taktığı Türkiye rozetiyle milletini kucaklayacağını anlatarak, "Bu Türkiye için önemlidir. Sandıklarımızı güvenli tutuyoruz. Sandıklarımıza gelecek insanlarımızın oylarını iç rahatlığıyla vermesini istiyorum. Herkesin vatandaşlık görevini yapmasını istiyorum. Sandığa gidip Türkiye'nin geleceğini oylayıp Muharrem İnce'yi Cumhurbaşkanı yapın" diye konuştu.

Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığının eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine Tezcan, "Yarışsız bir seçim mi istiyorlar. Kendileri aday gösterecek. CHP'nin adayı olmasın meydan bize kalsın mı diyorlar. Demek ki telaşa düşmüşler yarışmaktan korktuklarını gösteriyor. Ateş bacayı sarmış, sonuç alamayacaklarını gösteriyor. Bu bile kazanacağımızın işaretidir" değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı
Bu haber 610 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
6 Mayıs 2018'den önemli gündem başlıkları
06 Mayıs 2018 00:02		 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'den ayrıldı
05 Mayıs 2018 22:34
Türk doktor, Trump'a bağlı sağlık konseyine giriyor
05 Mayıs 2018 22:22		 İnce: Talimat veriyorum, gidin imza verin
05 Mayıs 2018 21:43
Erdoğan, Fen Lisesinin açılışını yaptı
05 Mayıs 2018 21:13		 100 bin imzada ikinci günün sonuçları belli oldu
05 Mayıs 2018 20:48
'Dünya'da benim kadar tesis açan başka bakan yok'
05 Mayıs 2018 20:36		 Aydın Valiliği'nden koku açıklaması
05 Mayıs 2018 20:32
Erdoğan: Bu hastaneleri Kılıçdaroğlu için de yaptık
05 Mayıs 2018 20:06		 'İddia ediyorum, Kılıçdaroğlu İnce'ye oy vermeyecek'
05 Mayıs 2018 19:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İmar barışı hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
6 Mayıs 2018'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kendi söyleyip kendi dinlemek 2
işyerinden geç çıkan kimse 2
ikili averaj 1
muharrem ince'nin cumhurbaşkanı adayı olması 6
04.05.2018 m.başakşehir vs sivasspor maçı 2
popülasyonda diş temizle merakı 3
borç vermek 2
altay 1
ıslak mendili poşetinin köşesi ile diş temizlemek 2
kapalı balkon 1
SON İLANLAR
KYK, 464 personel alacak
KYK 756 yurt yönetim memuru alacak
Kuala Lumpur Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
PTT, 5 bin personel almak için ilana çıktı
Karasu Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kadışehri Belediyesi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam