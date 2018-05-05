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Üstün zekalı çocuklarda değer eğitimi çok önemli

TÜZDER Genel Müdürü Coşkun: Üstün zekalı çocuklarda değer algısı, değer eğitimi çok önemli. Çünkü üstün zekalı çocuklarda değer eğitimini tam manasıyla vermediğiniz zaman ülkesine, vatanına, milletine, bayrağına, dinine, kitabına bağlılık noktasında problemler yaşayabiliyorlar
05 Mayıs 2018 12:44
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Üstün zekalı çocuklarda değer eğitimi çok önemli

Tüm Üstün Zekalılar Derneği (TÜZDER) Genel Müdürü Tunahan Coşkun, üstün zekalı çocuklarda değer algısı ve eğitiminin çok önemli olduğunu belirterek, "Çünkü üstün zekalı çocuklarda değer eğitimini tam manasıyla vermediğiniz zaman ülkesine, vatanına, milletine, bayrağına, dinine, kitabına bağlılık noktasında problemler yaşayabiliyorlar." dedi.

TÜZDER tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ve Eğitimde Uluslararası İnovasyon Birliği (ICIE) desteğiyle Dahiler ve Üstün Zekalılar Günü dolayısıyla "Dahilere Değer" konulu etkinliğin 6'ncısı YTÜ Davutpaşa Kampüsünde gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılışında konuşan Coşkun, Dahiler ve Üstün Zekalılar Günü'nün dünyada dahilerin ilk profesyonel okulu olan Enderun Mekteplerinin açılış günüyle aynı olduğuna dikkati çekti.

Altı yıldır bu etkinliği gerçekleştirdiklerini, bu yıl temalarının "Dahilere Değer" olduğunu aktaran Coşkun, "Burada iki mana var aslında. Üstün zekalı ve dahi çocuklar için yapılan her şey değerdir, mutlaka bir karşılığını buluruz. Çünkü tarihin seyrini değiştirecek bu çocuklar. İkinci manası ise değer algısı, değer eğitimi. Çünkü üstün zekalı çocuklarda değer eğitimini tam manasıyla vermediğiniz zaman ülkesine, vatanına, milletine, bayrağına, dinine, kitabına bağlılık noktasında problemler yaşayabiliyorlar. Biz bu değerleri bu çocuklara aşılayalım ki, kendi ülkelerine, milli değerlerine sahip çıksınlar." diye konuştu.

- "STEM projeleri üreten 9-10 yaşında çocuklarımız var"

Üstün zekalı ve dahi çocuklarla ilgili Türkiye'de çok fazla sempozyum ve etkinlik yapılmadığını dile getiren Coşkun, etkinliğe 41 şehirden 37 üniversiteden akademisyenler, öğretmenler, üstün zekalı çocuklar ve ebeveynlerinin katıldığını ifade etti.

Bu etkinlikle üstün zekalı ve dahi çocuklarla ilgili farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını vurgulayan Coşkun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuğunuz üstün zekalı ve dahiyse çok fazla gidebileceğiniz yer, okuyabileceğiniz kitap, katılabileceğiniz etkinlik yok, danışmanlık alabileceğiniz hoca sayısı çok az. Bu anlamda dünyada ve ülkemizde bu tarz çalışmalar yapan hocalarımızı ebeveynlerle bir araya getirerek, bu konuda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Aynı zamanda üstün zekalı ve dahi çocuklara, kendileri gibi eş düzeyde çocuklarla bir araya gelerek, akran zenginliği içinde projelerini sergileme fırsatı veriyoruz. Stantlarda 25 civarında çok sıra dışı STEM projeleri var. Özellikle Türkiye'de üstün zekalı dendiğinde bilim akla geliyor ama üstün zekalı çocukların iyi şiir yazması, resim çizmesi gibi şeyler atlanıyor. Mizah dergisi çıkaran 7 yaşında çocuğumuz var. STEM projeleri üreten 9-10 yaşında çocuklarımız var."

YTÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şahin Oruç ise yetiştirilecek nesillerin çok kıymetli olduğunu ve onlara güzel becerilerin kazandırılması gerektiğini belirtti.

Değerler eğitiminin çocukların yetiştirilmesindeki önemine dikkati çeken Oruç, "Üstün zekalıdır, yeteneklidir, her türlü zihinsel becerisi çok yüksektir ama değerleri yoksa bu bize kötülük olarak dönebilir. Bu açıdan insanlarımızı, çocuklarımızı yetiştirdiğimiz vakit değerlerimizle yetiştirirsek, mutlaka ondan bütün insanlık istifade edecektir." değerlendirmesini yaptı.

YTÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Arslan da dahilerin büyük bir nimet olduğunu, onları en iyi şekilde değerlendirmek ve onlardan istifade etmek gerektiğini söyledi.

- "Üstün çalışanlara destek sağlanmadığında hayatlarındaki dengeyi kaybederler"

TÜZDER'in Türkiye temsilciliğini yürüttüğü ICIE Direktörü ve ULM Univercity Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Taisir Subhi Yamin ise, "Dahi Çalışanlar ve Sıra Dışı Kariyerler" konulu bir sunum yaptı.

Üstün zekalı çalışanların topluma katkı sağlamak istediklerinin altını çizen Yamin, "Üstün çalışanlar geçmişte üstün zekalı olan çocuklardır. Üstün zekalılık potansiyeline sahiptirler ve toplumda başarılıdırlar. Üstün çalışanlar olarak adlandırılırlar ama işlerinde de başarılı olabileceklerinin ve topluma anlamlı bir şeyler yapacaklarının garantisi yok." diye konuştu.

Üstün çalışanların son derece dinamik becerilere sahip ve mükemmeliyetçi olduklarını belirten Yamin, şöyle devam etti:

"Üstün zekalı çalışanlar, mühendis, öğretmen, mimar, doktor gibi farklı meslek alanlarından geliyorlar. Ortalama bir kişiyle üstün zekalı çalışanlar arasında bir ahenk bozukluğu oluyor. Üstün çalışanlar hep takdir edilmek istiyorlar. Çok kolay sinirlenebiliyorlar. Üstün çalışanları yönetebilmek için çok ciddi destek ve kaynak gerekiyor. Bu kişilere gerekli destek ve yardım sağlanmadığında, hayatlarındaki dengeyi kaybederler, iş birliği ve düzgün iletişim kuramazlar, yıkıcı davranabilirler, kendi zayıf noktaları içerisinde sıkışıp kalabilirler. Olmaları gereken yoldan çıktıklarında öfkeli, agresif oluyorlar."

- Minik mucitler ilginç projelerini tanıtıyorlar

Üstün zekalı çocuklar ile kendilerini dahi çocukların eğitimine adayan eğitimcileri bir araya getiren etkinlikte, hem eğitimcilere hem de dahi ve üstün zekalı çocukların ailelerine önemli bilgiler aktarılması amaçlanıyor.

STEM laboratuvarlarında yetişen dahi çocukların birbirinden iddialı projelerini sergileyecekleri etkinlikte, minik mucitler "Otonom", "Robot Protez El", "Yangın Söndüren Robot", "Güneşi İzleyen Solar Pil", "Akıllı Ev", "Renkleri Ayıran Robot" gibi ilginç bilim projelerini açılan stantlarda tanıtıyorlar.

Etkinliğe, Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Prof. Dr. Halil Ekşi, Prof. Mustafa Sami Topçu ve Yrd. Doç. Dr. Ayça Köksal Konik gibi konuşmacılar katılarak, dahi ve üstün zekalı çocukların değeriyle ilgili sunum yapacak.
Anadolu Ajansı
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