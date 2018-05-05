Hüda-Par'ın HDP ile ittifak yapacağı iddiası

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi (KDP-T), Kürt Demokratlar Platformu (KDP), Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK), Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK), Azadi Hareketi girişimiyle kurulan 'Kürt seçim ittifakı', hafta başında Hüda-Par'la HDP'nin de içinde bulunduğu bir ittifak yapılarak 24 Haziran seçimlerine girilmesi konusunda görüşmeler yapıldı.

Hüda-Par'ın öneriye olumlu yaklaşması üzerine 5 partinin oluşturduğu seçim ittifakı heyeti dün Diyarbakır'da HDP Eş Başkanı Pervin Buldan ile görüştü. Görüşmeye, Kürt siyasetinin önemli isimlerinden Ahmet Türk de katıldı. Heyette ise KDP-T Genel Başkanı Mehmet Emin Kardaş, KDP Genel Başkanı Sertaç Bucak, PAK Genel Başkanı Mustafa Özçelik, PSK Genel Başkanı Mesut Tek, AZADİ Hareketi Genel Sekreteri Ayetullah Aşiti ve AZADİ Hareketi Siyasi İşler Sorumlusu Sıdkı Zilan yer aldı.

Edinilen bilgiye göre seçim ittifakı temsilcileri, görüşmede Hüda-Par'la birlikte bölgede geniş bir ittifak yapılması teklifini sundu. HDP'nin söz konusu teklifi reddetmediği, parti organlarının görüşü alındıktan sonra bugün bir yanıt verileceği ifade edildi.