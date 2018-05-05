Bakan Özlü: İnşallah birinci turda alacağız

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin "CHP'nin adayı akşamdan bu yana çok konuşuluyor. Ben bu seçimde CHP'de bir şans görmüyorum. İnşallah birinci turda alacağız." dedi.

Düzce 18 Temmuz Spor Salonu'nda AK Parti Düzce İl Başkanlığınca gerçekleştirilen 27 . Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi adayların belirlenmesi için yapılan temayül yoklamasına katılan Bakan Özlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu salonda kendisinin de iki defa 2011 ve 2015'te temayüle girdiğini anımsattı.

AK Parti'de seçimlerin her zaman bir şölen havasında olduğunu söyleyen Özlü, "Bakın bugün ne kadar güzel. Düzce'de milletvekilliği için 51 aday adayımız var. Diğer partiler aday bulamazken, Düzce'nin 3 milletvekili olmasına rağmen onlar aday adayı bulamazken, bizim partimizde 51 aday adayı var." diye konuştu.

Tüm aday adaylarına başarı dileklerini ileten Özlü, genel merkezin bir değerlendirme yapacağını, bu seçimde kazananın millet olacağını vurguladı.

- "İkinci tura kalmayacak"

Bakan Özlü, kazananlar, kazanamayanlar, listeye girenler, giremeyenler gibi değil bu seçimin kazananının Düzce olacağını aktararak, "Bereketli bir parti AK Parti, bizde aday bolluğu var. Biz, demokrasiyi sindirmiş ve içselleştirmiş bir partiyiz. AK Parti farklıdır." ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin "CHP'nin cumhurbaşkanlığına Muherrem İnce'yi aday göstermesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu Bakan Özlü, "Muharrem İnce CHP'nin adayı akşamdan bu yana çok konuşuluyor. Ben bu seçimde CHP'de bir şans görmüyorum. İnşallah birinci turda alacağız. CHP'nin yaptığı bir değerlendirme. Ben çok fazla bir şey diyemem. Kendi takdirleri ama ben seçimin birinci turda biteceğine inanıyorum. İkinci tura kalmayacak." diye yanıtladı.