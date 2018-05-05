1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Canan Karatay'dan 'Ramazan Pidesi' tavsiyesi

İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Karatay: İftarda ve sahurda şöyle ince bir ramazan pidesi ikiye ayrılacak ve yarısına bol tereyağı sürülüp öyle tüketilecek. Sofra tuzu işlem gördüğü için yüzde 90 sodyum klorür içerir ve sağlık için çok tehlikelidir
05 Mayıs 2018 13:23
Yazdır
Canan Karatay'dan 'Ramazan Pidesi' tavsiyesi

İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, ramazan pidesinin ince ve yaş maya ile yapılması gerektiğini belirterek, "İftarda ve sahurda şöyle ince bir ramazan pidesi ikiye ayrılacak ve yarısına bol tereyağı sürülüp öyle tüketilecek." dedi.

Elazığ Belediyesinin davetlisi olarak çeşitli etkinlikler kapsamında kente gelen Karatay, Cip Mesire alanında düzenlenen programa katıldı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Karatay, insan sağlığının önemine vurgu yaparak, tıbbın objesi insan olan bir sanat durumunda bulunduğunu aktardı.

- "Bir dilim ince ramazan pidesine bol tereyağı sürün"

Bir ülkenin ekonomik yönden gelişiminin sağlıklı bir toplumla mümkün olabileceğini ifade eden Karatay, yaklaşan ramazan ayı ile özellikle "ramazan pidesi" tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Karatay, "(Ramazan hoş geldi, baklava tepsisi boş geldi) demeyeceğiz artık. Tabii pide ramazan ayının en önemli unsurlarından biri. Yapılırken ince yapılması ve yaş maya ile yapılması lazım. Ben istemediğiniz kadar tüketmeyin desem de tabii ki tüketilecek. Ama nasıl tüketilecek? İftarda ve sahurda şöyle ince bir ramazan pidesi ikiye ayrılacak ve yarısına bol tereyağı sürülüp öyle tüketilecek. Tereyağsız olmaz." diye konuştu.

- "Sofra tuzu sağlık için çok tehlikeli"

Karatay, tuz tüketiminin insan sağlığı için önemli, sofra tuzunun ise tehlikeli olduğunu savundu.

Rafine sofra tuzunun yüzde 90 oranında sodyum klorür içerdiğini ve bunun daha çok endüstride kullanıldığını aktaran Karatay, şöyle devam etti:

"Sofra tuzu işlem gördüğü için yüzde 90 sodyum klorür içerir ve sağlık için çok tehlikelidir. Sabun, yağ, deterjan, makine yapımında asırlardan beri bu sofra tuzu saflaştırılıp kullanılıyor. Fakat kaya tuzu saf değildir ve sodyum klorür yüzde 30'dur. Sofra tuzunun ise yüzde 90'dır. Kaya tuzu rafine edilmediğinden içinde 84 mikro element vardır. Sodyum klorür, potasyum, magnezyum, silisyum, selenyum, krom insan vücudunun en önemli beyninden gırtlağından ayak ucuna kadar her hücremizin ihtiyacı olan elementleri içerir, o kadar tehlikesi yoktur, tüketilebilir. Çünkü insan vücudunun yüzde 60'ında su vardır. Bu su saf su değildir içi elementlerle doludur. En önemli elementler sodyum klorür ve potasyumdur. Hücre için bu elementler ve mineraller insan vücudunda dengeli olarak bulunursa gözümüz, beynimiz, kalbimiz, dizlerimiz çalışır, bel ağrılarımız geçer. Bunu anlatmaya çalışıyorum, tuzsuz insan olmaz."

- "Sağlık için kurtlu elma"

Meyve tüketimi ile ilgili zaman zaman önerilerde bulunduğu ancak bunların yanlış anlaşılabildiğini dile getiren Karatay, insanlara "meyve tüketmeyin" demediğini kaydetti.

Sağlıklı yaşam için her zaman ifade ettiği gibi doğal, bozulmamış, taze besinlerin tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Karatay, şu bilgileri aktardı:

"11. yüzyılda İbn-i Sina'ya soruyorlar 'Hiç meyve yemeyecek miyiz?' O da diyor ki 'Eğer bir meyve yerseniz 5 kilometre koşmanız lazım ki meyvenin zehirli etkisini vücudunuzdan atasınız?' Bu İbn-i Sina'nın zamanındaki meyve. Top, tüfek, petrol, uçak, egzoz, fuel oil, fabrika yok, böyle bir zamandaki meyve için söylüyor. Şimdiki meyveye geldiği zaman topraklar tarım zehirleriyle dolu ve mekanik olarak topraktaki canlılar öldüğü için toprakta mineral kalmadı. Onun için meyvelerin hepsi maalesef şeker dolu. Bu yüzden de yapılan araştırmalar hastalıkların arttığını gösteriyor."

Sağlıklı meyve açısından 3 türün tüketiminin önemli olduğunu belirten Karatay, "Ben meyve yemeyin demiyorum. Hangisini yiyeceksiniz. Sağlık için 3 türlü meyve var, biri kurtlu elma dalından toplayıp yiyebilirsiniz. Ama ısırdığınız zaman dikkat edin kurdun yarısı orada kalmasın. İkincisi Anamur muzu, üçüncüsü zeytin en sağlıklı meyvelerdir. İlaçlanmadığı zaman istediğiniz kadar tüketin diyorum." değerlendirmesinde bulundu.


Canan Karatay: Meyve yemeyin
Anadolu Ajansı
Bu haber 5,348 defa okundu. 5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sağlık Bakanlığı Almanya'da hastane alımı için temasta
05 Mayıs 2018 23:31		 Adana'da yüksek güvenlikli hastane
05 Mayıs 2018 12:07
Kayseri Şehir Hastanesi açılışa hazır
04 Mayıs 2018 16:05		 'Nargile, soba gibi zehirliyor'
04 Mayıs 2018 07:45
Kalp krizi geçirme yaşı düşüyor
03 Mayıs 2018 20:13		 Bilgisayar korsanlarının gözü sağlık sektöründe
03 Mayıs 2018 06:40
Bahar aylarında ürtiker rahatsızlığına dikkat
02 Mayıs 2018 22:15		 Rektum tümörüne neştersiz çözüm
02 Mayıs 2018 12:48
Sağlık Bilimleri Üniversitesi yerli simülasyon robotları üretecek
02 Mayıs 2018 11:14		 Kök hücre nakliyle kanseri yendi
01 Mayıs 2018 23:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İmar barışı hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
6 Mayıs 2018'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kendi söyleyip kendi dinlemek 2
işyerinden geç çıkan kimse 2
ikili averaj 1
muharrem ince'nin cumhurbaşkanı adayı olması 6
04.05.2018 m.başakşehir vs sivasspor maçı 2
popülasyonda diş temizle merakı 3
borç vermek 2
altay 1
ıslak mendili poşetinin köşesi ile diş temizlemek 2
kapalı balkon 1
SON İLANLAR
KYK, 464 personel alacak
KYK 756 yurt yönetim memuru alacak
Kuala Lumpur Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
PTT, 5 bin personel almak için ilana çıktı
Karasu Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kadışehri Belediyesi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam