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'Noterler mahallemizin ve şehrimizin belge bazında hukuk danışmanlarıdır'

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Tutar: Noterliğin günümüze kadar devam etmesinin sebebi, hukuk sisteminin işleyişinde olmazsa olmaz bir yere sahip olduğundandır. Bizler mahallemizin, semtimizin ve şehrimizin belge bazında hukuk danışmanlarıyız
05 Mayıs 2018 13:27
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'Noterler mahallemizin ve şehrimizin belge bazında hukuk danışmanlarıdır'

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Yunus Tutar, noterliğin, hukuk sisteminin işleyişinde olmazsa olmaz bir yere sahip olduğunu söyledi.

Noterlik Kanunu'nun yürürlüğe girişinin 46. yıl dönümü nedeniyle "5 Mayıs Noterler Günü", Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), hukuk camiası ve noterler tarafından kutlandı. Girne'de düzenlenen sempozyuma, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Adalet Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığından üst düzey temsilciler katıldı.

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Tutar, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, noterlerin hukuk sisteminin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, bu mesleğin binlerce yıldır var olduğunu kaydetti.

Noterliğin Türkiye'de kurumsallaşmasını kutlamanın onur ve sevincini yaşadıklarını söyleyen Tutar, "Türkiye ve dünyada 87 ülkede noterlik kurumu mevcuttur. Tarafsız ve bağımsız hukukçu niteliğiyle biz noterler, hazırlanan belgelerin hukuki güvenliğini sağlamaktayız. Bizler mahallemizin, semtimizin ve şehrimizin belge bazında hukuk danışmanlarıyız." diye konuştu.

- "Noterler hukuk sisteminin olmazsa olmazıdır"

Yunus Tutar, noterliğin çok eskiye dayanan bir meslek olduğunu dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Noterliğin günümüze kadar devam etmesinin sebebi, hukuk sisteminin işleyişinde olmazsa olmaz bir yere sahip olduğudur. Bunun sebebi de noterlik kurumunun, kişiler arasındaki özel hukuk ilişkilerini düzenleyerek ve garanti altına alarak hukuk güvenliğini sağlaması ve sonucunda tüm bir hukuk sistemini işler kılmasındandır. Noterler, kamu yararına hizmet vermekte ve hukuk eğitimleri ve insani vasıfları sayesinde hem vatandaşlar hem de üçüncü taraflar için hukuki güvenlik koşulları altında işlemleri gerçekleştiren bağımsız ve tarafsız kişilerdir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mesleğimizi bu özellikler ışığında korumaya ve büyük bir özveriyle çalışmaya devam edeceğiz."
Anadolu Ajansı
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