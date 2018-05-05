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'Seçimden sonra Türkiye'de normalleşme çok hızlı bir şekilde gelecek'

Başbakan Yardımcısı Şimşek: Bu seçimlerden sonra 5 yıllık yeni dönemde 2000'li yılların başında olduğu gibi ikinci, üçüncü nesil köklü reformlarla birlikte Türkiye potansiyelini harekete geçirebilir. Türkiye dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle yakınsama sürecini hızlandırabilir. İnanıyorum ki seçimlerden sonra Türkiye'de normalleşme çok hızlı bir şekilde gelecek
05 Mayıs 2018 14:19
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'Seçimden sonra Türkiye'de normalleşme çok hızlı bir şekilde gelecek'

Türk Hava Yolları Bilim Elçileri Zirvesi

- Başbakan Yardımcısı Şimşek:

- "Bu seçimlerden sonra 5 yıllık yeni dönemde 2000'li yılların başında olduğu gibi ikinci, üçüncü nesil köklü reformlarla birlikte Türkiye potansiyelini harekete geçirebilir. Türkiye dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle yakınsama sürecini hızlandırabilir"

- "İnanıyorum ki seçimlerden sonra Türkiye'de normalleşme çok hızlı bir şekilde gelecek"

- "Son 15 yıldaki iç ve dış şokları saymaya kalksam 1 saatimi alır. Bu kadar iç ve dış şoka rağmen Türkiye son 15 yılda ortalama yüzde 5,8 büyüdü"

- "Dünyadaki bilim insanlarımızın aslında büyükelçiler gibi çabalarına ihtiyacımız var. Bilim insanlarımızın dışarıda Türkiye'nin durumunu gerçekçi şekilde sunması kritik öneme sahip"

İSTANBUL (AA) - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Bu seçimlerden sonra 5 yıllık yeni dönemde 2000'li yılların başında olduğu gibi ikinci, üçüncü nesil köklü reformlarla birlikte Türkiye potansiyelini harekete geçirebilir. Türkiye dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle yakınsama sürecini hızlandırabilir." dedi.

Şimşek, Bilim Elçileri Derneği tarafından gerçekleştirilen Türk Hava Yolları Bilim Elçileri Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, kendisinin doğduğu köyde elektrik, su ve yolun olmadığını belirterek, tek odalı bir evde, 9 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak bugünlere kadar geldiğini kaydetti.

Arzuladıktan, inanıp çalıştıktan sonra başarılamayacak bir şeyin olmadığını ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Bunların gerçekten istisna olmaması için ekosistemin güçlendirilmesi lazım. Esas olan konu her şeyin başında beşeri sermaye geliyor. Bir ülkenin kalıcı refahı sağlamasının üç temel bileşeni var. Bunlardan biri demografik yapı, bunun da özü insan, beşeri sermaye. Büyüme, refah artışı olarak baktığınızda istihdamın, iş gücüne katılım oranının yüksek olması ana belirleyicilerden birisidir. İstihdamı, iş gücüne katılımı nasıl artıracaksınız? Dönüp dolaşıp eğitim sistemine geliyoruz."

Şimşek, eğitime erişebilirlik sorununu Türkiye'nin büyük ölçüde çözdüğünü aktararak, "Esas kritik olan bundan sonra adını ne koyarsanız koyun, 4. Sanayi Devrimi diyorsanız deyin onun gerektirdiği beşeri sermayeye ulaşmak." diye konuştu.

Okul öncesi eğitimin önemini anlatan Şimşek, "Onca yıl Türkiye'de okudum, ama İngilizce bilmiyordum. 4 ay burslu olarak gittiğim İngiltere'de İngilizce'yi öğrendim. Benim 3 çocuğum var. İkiz kızlarım 4,5 yaşına gelecek yakında, oğlan da 2,5-3 yaşına. Oğlan şu anda evde 3 dil konuşuyor, çünkü evde ekosistem var. Kürtçe, Türkçe ve İngilizce konuşuyor. Her birimiz onla ayrı dilleri konuşuyoruz. Bu kadar basit. Ekosistem doğru şekilde kurgulanabilirse herkes erken aşamada öğrenebiliyor." şeklinde konuştu.

Şimşek, dünyadan bilim insanlarının buraya gelmesinin bir öneminin daha bulunduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin algısı ile gerçekliği arasında önemli fark oluştu. Bunu gidermenin yolu da bir taraftan reform yapmamız lazım. Diğer taraftan da dünyadaki bilim insanlarımızın aslında büyükelçiler gibi çabalarına ihtiyacımız var. Bilim insanlarımızın dışarıda Türkiye'nin durumunu gerçekçi şekilde sunması kritik öneme sahip." diye konuştu.

Şimşek, rekabetçi ortam oluşturulmasının önemine işaret ederek, rekabetin olmadığı ülkede verimlilikten bahsedilemeyeceğini söyledi.

Verimliliği artırmak için altyapıya büyük yatırımlar yaptığını anlatan Şimşek, "Yatırımların daha üretken alanlara yönlendirmemiz lazım. Makine teçhizat, Ar-Ge, yazılıma yönlendirmemiz lazım." dedi.

Şimşek, 15 Temmuz'daki FETÖ'nün darbe girişimini anımsatarak, dünyanın bunu anlamakta zorluk çektiğini, çünkü eşi benzeri bir durumun dünyada olmadığını, FETÖ ile mücadelenin Türkiye'nin hukuk devleti ve demokrasi için elzem olduğunu söyledi.

- "Son 15 yıldaki iç ve dış şokları saymaya kalksam 1 saatimi alır"

Türkiye'nin yanı başında devlet niteliğini kaybeden ülkeler olduğunu hatırlatan Şimşek, Türkiye'nin terörle mücadele için OHAL gibi yöntemlere başvurmak zorunda kaldığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kurumların kalitesini, Türkiye'nin demokratik standartlarını, hukuk devleti ilkesini, genel anlamda Türkiye'nin gidişatına ilişkin soru işaretlerini, arka planı, terör örgütleri ve Türkiye'ye yönelik tehditleri anlamadan yüzeysel olarak bakarsanız tabii ki dersiniz ki iyi gitmiyor, Türkiye'de kurumların kalitesi geriliyor, tökezliyor diyebiliriz. Ama gerçek farklı. Gerçek şu Türkiye geçici olarak tedbirler almak zorunda kaldı. İnanıyorum ki seçimlerden sonra Türkiye'de normalleşme çok hızlı bir şekilde gelecek. Çünkü terör örgütleriyle mücadelede başarı var. Tehdit azaldığı ölçüde Türkiye hızlı şekilde normalleşecek. Dolayısıyla Türkiye'nin önü açık."

Türkiye'nin geleceğinin parlak olduğunu vurgulayan Şimşek, "Son 15 yıldaki iç ve dış şokları saymaya kalksam 1 saatimi alır. Bu kadar iç ve dış şoka rağmen Türkiye son 15 yılda ortalama yüzde 5,8 büyüdü." diye konuştu.

Şimşek, Türkiye'nin yakın dönemde yaşadığı travmaların etkisi ile Türkiye algısındaki bozulmanın varlık fiyatlamalarına yansıdığını belirterek, "Bu algıyı düzeltmenin yolu, Türkiye'nin gerçekliğinin daha iyi anlaşılması gerekiyor ve Türkiye'nin gerçekliğini daha da iyileştirmesi gerekiyor." dedi.

Şimşek, Türkiye'nin daha çok reform yapması gerektiğini aktararak, "Bu seçimlerden sonra 5 yıllık yeni dönemde 2000'li yılların başında olduğu gibi ikinci, üçüncü nesil köklü reformlarla birlikte Türkiye potansiyelini harekete geçebilir. Türkiye dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle yakınsama sürecini hızlandırabilir." şeklinde konuştu.
Anadolu Ajansı
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