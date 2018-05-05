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HDP Eş Genel Başkanı Temelli'nin pasaportuna el konuldu
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Belçika'ya gitmek üzere geldiği Atatürk Havalimanı'nda, pasaportunun zayi olduğu gerekçesiyle yurt dışına çıkışına izin verilmedi. Temelli'nin pasaportuna ise el konuldu
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Belçika'ya gitmek üzere geldiği Atatürk Havalimanı'nda, pasaportunun zayi olduğu gerekçesiyle yurt dışına çıkışına izin verilmedi. Temelli'nin pasaportuna ise el konuldu.
Bu sabah saatlerinde Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitmek için Atatürk Havalimanı'na gelen HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Havalimanının VİP bölümünde uçuş işlemlerini gerçekleştirmek istediği sırada pasaport engeline takıldı.
Pasaportuna el konuldu
Pasaport kontrolünün yapıldığı sırada üzerine kayıtlı pasaportunun zayi kaydı olduğu öğrenilen Temelli'nin bu nedenle yurt dışına çıkışına izin verilmedi. Bunun akabinde Sezai Temelli'nin pasaportuna görevli polis memurları tarafından el konuldu.
Yurt dışına çıkış yapamayan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli daha sonra Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldı.
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