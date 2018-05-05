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Başkan Tuna'dan sel açıklaması: Görülmemiş bir afet
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna: Can kaybı yok, bugüne kadar yaşanmamış bir afet meydana geldi. Bu olağanüstü bir durum. 6 kişi yaralandı, kayıp yok
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Mamak ilçesinde yaşanan sel ile ilgili, "Bugüne kadar yaşanmamış bir afet meydana geldi. Selde 6 kişi yaralandı, hayati tehlikeleri bulunmuyor." dedi.
Mamak ilçesindeki sel bölgesinde incelemeler yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Sel nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını söyleyen Tuna, tek tesellilerinin can kaybı yaşanmaması olduğunu belirtti.
"Bugüne kadar yaşanmamış bir afet meydana geldi. Selde 6 kişi yaralandı, hayati tehlikeleri bulunmuyor." ifadesini kullanan Tuna, hasar tespit çalışmalarına başlandığını bildirdi.
Ankara'da Mamak ilçesi dışında sel olayının söz konusu olmadığını vurgulayan Tuna, oluşan zararların telafisi için çalışacaklarını kaydetti.
İşte o görüntüler:
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