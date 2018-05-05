Yalovalıların 'Muharrem İnce' hakkındaki görüşleri

Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin adaylığını hemşehrileri değerlendirdi.

İnce için seçilme şansının bulunduğunu söyleyenin de hiç şans tanımayanın da olduğu Yalovalılar arasında, seçimi kaybederse partisinin genel başkanı olacağı yorumunu yapanlar da var.

24 Haziran Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesinde, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak çalışmalarına başlayan Muharrem İnce hakkında hemşehrileri çok farklı görüşler dile getirdi.

- "Seçilemezse CHP Genel Başkanı olur"

Yalovalı 73 yaşındaki Müslüm Tekin, seçimde İnce'nin şansının olmadığını savunarak, "İyi tanırım, merhabalaşırız ama burası Türkiye. Seçimde ne olur bilemeyiz. Kazanabilir de ama ben şans vermiyorum. Seçilemezse CHP Genel Başkanı olur. Ona garanti gözüyle bakıyorum. Seçilemezse CHP'nin başına geçer, öyle de kazanır. Ben o fikirdeyim zaten. O da vatana, millete hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Zeynep Taştan (24) da Yalovalı olarak Muharrem İnce'nin adaylığına sahip çıkılması gerektiğini, seçilmesinden memnuniyet duyacaklarını dile getirerek, "Umudumuz var ama seçilebilir de seçilmeyebilir de." diye konuştu.

- "Seçilme olasılığı pek düşük"

Yalovalılardan Abdullah Buket (29) ise İnce'nin 4 dönemdir Yalova'da milletvekilliği yaptığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Vekillikle Yalova'ya hiçbir şey katmayan bir insan, cumhurbaşkanlığıyla ülkeye de hiçbir şey katamaz. O yüzden Yalova'dan ve Türkiye'den pek bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Seçilme olasılığı pek düşük bir insan. CHP Genel Başkanı olabilir mi? Belki aldığı oyla bir şey göstermeye çalışabilir genel merkezine. Genel başkan olmazsa da büyük bir şehirde, İstanbul, Ankara'dan belediye başkan adaylığı kesin gözüküyor. Aday gösterilir yani."

- "Ben şahsen Yalovalı olarak üzüldüm"

Vatandaşlardan 54 yaşındaki İrfan Bilgi de Yalovalı İnce'ye seçimde başarılar diledi.

Muharrem İnce'nin seçilememesi halinde bir sonraki seçime kadar unutulacağını anlatan Bilgi, şunları dile getirdi:

"Şişli Belediye Başkanı nasıl unutuldu? Var mı ismi? Popüler insan değil miydi o? Nasıl koptu gitti? Bu da seçilemediği zaman 5 sene milletvekili olamayacak. 5 sene sonra kimler gelecek, kimler gidecek. Ben şahsen Yalovalı olarak üzüldüm. Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkmasını da istemiyordum. Milletvekili olarak kalmasını ya da partinin başına gelmesini istiyorum."

Kamil Ertürk (68) ise "CHP onu aday gösterse de o kazanamaz. Öbür parti seçimi kazanır. Çok işler yaptı o adam. Onun karşısında hiç kimse duramadı." dedi.