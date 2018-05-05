1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İnegöl eski belediye başkan yardımcısı toprağa verildi

Antalya'nın Kemer ilçesinde tatil yaparken kaldığı otelde ölü bulunan Bursa'nın İnegöl Belediyesi eski Başkan Yardımcısı ve İnegölspor eski Başkanı Yusuf Şen toprağa verildi.
05 Mayıs 2018 15:15
Yazdır
İnegöl eski belediye başkan yardımcısı toprağa verildi

Antalya'nın Kemer ilçesinde tatil yaparken kaldığı otelde ölü bulunan Bursa'nın İnegöl Belediyesi eski Başkan Yardımcısı ve İnegölspor eski Başkanı Yusuf Şen toprağa verildi.

Yusuf Şen (55), Kemer Merkez Mahallesi Deniz Caddesi üzerindeki beş yıldızlı bir otele tatile geldi. Otel personeli oda temizliği için girdiği odada Şen'in yatakta hareketsiz yattığını görünce durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Şen'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Şen'in cenazesi savcının incelemesinin ardından Kemer Devlet Hastanesi'ne, buradan da Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Şen'in tansiyon hastası olduğu belirtildi.

Evli ve 3 çocuk babası olan Yusuf Şen, İnegöl ilçesinde Urgancılar Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye Kabristanı'na defnedildi. Cenazeye Kaymakam Ali Akça, AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile kalabalık bir cemaat katıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haber 261 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
6 Mayıs 2018'den önemli gündem başlıkları
06 Mayıs 2018 00:02		 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'den ayrıldı
05 Mayıs 2018 22:34
Türk doktor, Trump'a bağlı sağlık konseyine giriyor
05 Mayıs 2018 22:22		 İnce: Talimat veriyorum, gidin imza verin
05 Mayıs 2018 21:43
Erdoğan, Fen Lisesinin açılışını yaptı
05 Mayıs 2018 21:13		 100 bin imzada ikinci günün sonuçları belli oldu
05 Mayıs 2018 20:48
'Dünya'da benim kadar tesis açan başka bakan yok'
05 Mayıs 2018 20:36		 Aydın Valiliği'nden koku açıklaması
05 Mayıs 2018 20:32
Erdoğan: Bu hastaneleri Kılıçdaroğlu için de yaptık
05 Mayıs 2018 20:06		 'İddia ediyorum, Kılıçdaroğlu İnce'ye oy vermeyecek'
05 Mayıs 2018 19:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İmar barışı hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
6 Mayıs 2018'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kendi söyleyip kendi dinlemek 2
işyerinden geç çıkan kimse 2
ikili averaj 1
muharrem ince'nin cumhurbaşkanı adayı olması 6
04.05.2018 m.başakşehir vs sivasspor maçı 2
popülasyonda diş temizle merakı 3
borç vermek 2
altay 1
ıslak mendili poşetinin köşesi ile diş temizlemek 2
kapalı balkon 1
SON İLANLAR
KYK, 464 personel alacak
KYK 756 yurt yönetim memuru alacak
Kuala Lumpur Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
PTT, 5 bin personel almak için ilana çıktı
Karasu Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kadışehri Belediyesi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam