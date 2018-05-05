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Başbakan, Ankara Valisi'ni arayarak bilgi aldı
Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Mamak'ta yaşanan sel nedeniyle Ankara Valisi Sayın Ercan Topaca'yı telefonla arayarak bilgi aldı.
Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Valisi Ercan Topaca'dan Mamak ilçesinde yaşanan sele ilişkin bilgi aldı.
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kayseri'de çeşitli temaslarda bulunan Başbakan Yıldırım, Ankara Valisi Topaca'yı telefonla arayarak, Mamak ilçesinde yaşanan sel nedeniyle bilgi aldı.
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