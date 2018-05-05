1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sınav kaygısını azaltmak için 'YKS tatbikatı'

Gaziantep'teki bir lisenin yöneticileri, YKS öncesi öğrencilerin heyecanlarını yenmeleri amacıyla, gerçeği aratmayan sınav tatbikatı yaptı
05 Mayıs 2018 15:21
Yazdır
Sınav kaygısını azaltmak için 'YKS tatbikatı'

Gaziantep'te bir lise, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin heyecanlarını yenmeleri amacıyla sınav tatbikatı düzenledi.

Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı nitelikli okullar arasında da yer alan Gülşen Batar Anadolu Lisesince 12. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen YKS'ye hazırlık sınavı, gerçeğini aratmayan görüntülere sahne oldu.

ÖSYM'nin tüm kurallarının eksiksiz uygulandığı sınava, öğrenciler polis tarafından üstleri arandıktan sonra alındı.

Öğrencilere poşet içerisinde, kalem, silgi, mendil, kalemtıraş ve mendil verildi. Su şişelerinin etiketlerinin söküldüğü sınavda, yasak olan eşyalar da emanete alındı.

Soru kitapçıklarının poşet içerisinde teslim edildiği sınavda öğrencilere, uyulması gereken kurallar da hatırlatıldı.

Başlama saatinden sonra okula gelen öğrenciler ise sınava alınmadı.

Sınavda, Okul Müdürü Zekariye Efiloğlu başkanlığındaki 3 idareci ve 20 öğretmen gönüllü olarak görev yaptı.

Deneme sınavının sonuçlarına göre öğrencilerin başarı düzeyleri de ölçülmüş olacak.

Anadolu Ajansı
Bu haber 1,654 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Geliştirdiği 'bebek bezi jeli' ile Türkiye birincisi oldu
05 Mayıs 2018 22:51		 Kars'tan gelen 101 öğrenci Sakarya'yı gezdi
05 Mayıs 2018 21:18
Çankırı Karatekin Üniversitesinde mezuniyet sevinci
05 Mayıs 2018 19:53		 Türkiye'de endüstriyel enzim üretimi başladı
05 Mayıs 2018 17:53
Üstün zekalı çocuklarda değer eğitimi çok önemli
05 Mayıs 2018 12:44		 ALES adaylarına saat uyarısı
04 Mayıs 2018 15:25
Panele damga vuran diyalog
02 Mayıs 2018 20:51		 Japon heyetten Ankara Üniversitesine ziyaret
02 Mayıs 2018 19:16
Cerrahpaşa'dan ses var: Bilim kan kaybediyor!
02 Mayıs 2018 13:31		 'Roman havası' eşliğinde staja uğurlandılar
02 Mayıs 2018 13:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İmar barışı hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
6 Mayıs 2018'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kendi söyleyip kendi dinlemek 2
işyerinden geç çıkan kimse 2
ikili averaj 1
muharrem ince'nin cumhurbaşkanı adayı olması 6
04.05.2018 m.başakşehir vs sivasspor maçı 2
popülasyonda diş temizle merakı 3
borç vermek 2
altay 1
ıslak mendili poşetinin köşesi ile diş temizlemek 2
kapalı balkon 1
SON İLANLAR
KYK, 464 personel alacak
KYK 756 yurt yönetim memuru alacak
Kuala Lumpur Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
PTT, 5 bin personel almak için ilana çıktı
Karasu Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kadışehri Belediyesi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam