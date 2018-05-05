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Muharrem İnce: Ben aslında 35 yıllık 'Ülkü'cüyüm

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran'da yapılacak olan seçim startını, memleketi Yalova'dan verdi. Ailesini tanıtan İnce, burada bir de espri yaptı. İnce, eşi Ülkü İnce'yi de tanıtırken "Eşim Ülkü. Yani Bahçeli bana laf söylüyor ama, ben aslında ülkücüyüm. Hatta 35 yıllık ülkücüyüm" dedi.
05 Mayıs 2018 15:24
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Muharrem İnce: Ben aslında 35 yıllık 'Ülkü'cüyüm

Ankara'daki aday tanıtım töreninin ardından dün akşam saatlerinde memleketi Yalova'ya gelen CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, burada havai fişek gösterileriyle karşılandı. Geceyi, kent merkezine bağlı Elmalı Köyü'ndeki evinde geçiren Muharrem İnce, sabah da aynı köydeki baba ocağına geçti. Muharrem İnce, annesinin elini öpüp, helallik istedi. Annesi Zekiye İnce de, "Allaha emanet ol oğlum" dedi. İnce, daha sonra ise babası Şerif İnce'nin köydeki mezarın ziyaret etti. Babasının mezarı başında duan eden Muharrem İnce, "Baba bugünü görmeni isterdim" diyerek gözyaşı döktü.

ÜLKÜCÜ ESPRİSİ

Muharrem İnce, daha sonra köydeki evine geçerek aile bireyleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Ailesini tanıtan İnce, burada bir de espri yaptı. İnce, eşi Ülkü İnce'yi de tanıtırken "Eşim Ülkü. Yani Bahçeli bana laf söylüyor ama, ben aslında ülkücüyüm. Hatta 35 yıllık ülkücüyüm" dedi.

'BENİM DERDİM MEMLEKET'

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Muharrem İnce, şöyle konuştu:

"Bugün 3 grup başkanvekilimiz Yüksek Seçim Kurulu'na gittiler. Sayın Altay, Sayın Özel ve Sayın Özkoç, benim cumhurbaşkanlığı adaylık dosyamı teslim ettiler. Mal varlığımı da verdim. Mal varlığımı pazartesi basınla da paylaşacağım. Herkes bilsin, neyim var, neyim yok. 5 yıl sonra sadece kendimin değil, sadece yasaların öngördüğü eş ve bakmakla yükümlü olduğum çocuk değil, bütün ailenin, bütün sülalelin mal varlığını yeniden veririm. Zenginleşmeyeceğime, derdimin Tayyip Erdoğan'ı indirmek olmadığını buradan ilan ediyorum. 'Bunların tek derdi var, beni indirmek istiyorlar' diyor ya. Hayır, benim tek derdim o değil. Benim derdim memleket. Ben doları indirmek istiyorum, euroyu indirmek istiyorum, enflasyonu indirmek istiyorum, işsizliği indirmek istiyorum, benzin fiyatlarını, Bağ-Kur primlerini indirmek istiyorum. Bana ne Tayyip Erdoğan'dan. Benim derdim memleket."
Doğan Haber Ajansı
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