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'Sefer görev emri' aldılar, tekrar silah altına girdiler

Kırklareli'nde sefer görev emrini alarak askeri birliklere katılan 2 bin 41 yedek personel, aldıkları kısa eğitimlerin ardından gerçeği aratmayan tatbikatta büyük başarı sağladı. Yıllar önce terhis olan ya da emekli olan yedek personel tatbikat sayesinde yeniden askeri üniforma giymenin gururunu ve heyecanını yaşadı.
05 Mayıs 2018 15:32
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'Sefer görev emri' aldılar, tekrar silah altına girdiler

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) planlı faaliyetleri arasında yer alan 'Yıldırım 2018' seferberlik tatbikatı Kırklareli'nde gerçekleştirildi. Kırklareli 55'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda tatbikata sefer görev emrini alarak çoğunluğu yakın kentlerden olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrinden 95'i subay, 186'sı astsubay, 457'si uzman erbaş olmak üzere 2 bin 41 yedek personel ile 225 araç katıldı. Tatbikatı 5'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz ve 55'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Cihan Uzun da izledi.

YENİ ASKERLERİN ÜNİFORMA HEYECANI

Yıldırım 2018 tatbikatında, askerlik hizmetini yıllar öncesinde tamamlayan subay, astsubay ve erlere 'silah altı' daveti gönderildi. Tatbikat kapsamında Kırklareli'ne gelen yedek personel, 55'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda toplandı. Kayıt işlemlerinin ardından askeri kıyafet ve teçhizatları dağıtılan yedek personel, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra birliklerine katıldı. Türkiye'nin birçok şehrinden yeniden asker ocağına gelen yedek personel, eski silah arkadaşlarıyla buluşurken, askeri üniformayı giymenin gururunu ve heyecanını yaşadı.

ATIŞLARDA BÜYÜK BAŞARI

Tatbikata katılan yedek personel, teknolojisi yenilenen zırhlı araçlar ve silahlar konusunda eğitime alındı. 25 metre uzaklıktan test ve sıfırlama atışı yapan yedek personel, 200 metre mesafeden kadro silahlarıyla gerçekleştirilen atışlarda yüksek başarı sağladı. Tatbikat 55'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Mahmut Şevket Paşa, Orgeneral Haydar Sükan, Orgeneral Namık Kemal Ersun, Tümgeneral Muzaffer Ergüder ile Tümgeneral Muhittin Önür kışlalarında gerçekleştirildi.

SUYUN ALTINDA GİDEN TANK

Yedek personel, aldığı eğitimlerin ardından Tüm General Muhittin Önür Göleti'nde durgun sudan geçiş ve senaryo gereği 'düşman' bulunan tepeyi ele geçirme tatbikatında yer aldı. Tatbikatta senaryo gereği, göletin karşı yakasında bulunan bir tepeye taarruz edildi. Yüzleri boyanan ve can yelekli Mehmetçikler fiberglas botlarla göletten sessizce karşı kıyıya geçti. Tepede 'düşman' bulunan alana sis bombaları atılırken, hücum botları da takviye birlikler getirdi. Tepe kısa sürede ele geçirilirken, Zırhlı Muhabere Aracı (ZMA) ile Geliştirilmiş Zırhlı Personel Aracı (GZPT) araçları suyun altından geçerek karşıya ulaştı. Diğer zırhlı araçların geçişi için gölet üzerine köprü kuruldu.

TÜRK YAPIMI SAMUR, GÖĞÜSLERİ KABARTTI

'Yıldırım 2018' tatbikatında göletin iki farklı bölgesinde karada da ilerleme yeteneğine sahip araç olan Seyyar Yüzücü Hücum Köprü (SAMUR), kullanıldı. Türk yapımı olan SAMUR karadan ilerleyip, suya girerek kısa süre seyyar köprü haline geldi. Bu seyyar köprüler kısa sürede tank ve tekerlekli askeri araçların karşı kıyıya geçişini sağladı. Yaklaşık 30 derecelik sıcak havada gerçekleştirilen 'Yıldırım 2018' tatbikatında büyük başarı elde edildi. Yedek personel tatbikatın ardından 5'inci Kolordu Askeri Bandosu'yla eğlendi.

Tatbikatta; seferberlik ve savaş hallerinde devletin bütün güç ve kaynaklarının barış durumundan seferberlik ve savaş durumuna en çabuk ve etkin biçimde geçmesi hedeflendi. Kırklareli Valiliği'nin yanı sıra Türk Kızılayı, Kırklareli Sağlık Müdürlüğü, TÜRKSAT A.Ş., seyyar istasyonlar kurarak hava tahminlerini ileten Meteoroloji Müdürlüğü, DSİ 11'inci Bölge Müdürlüğü, Karayolları ve Kırklareli Belediye Başkanlığı da tatbikata destek verdi.
Doğan Haber Ajansı
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