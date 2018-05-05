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Karatay, ışkın soyup yedi, herkese ikram etti

Prof. Dr. Canan Karatay, ikram edilen ışkını eliyle soyup hem yedi, hem ikram etti
05 Mayıs 2018 15:51
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Karatay, ışkın soyup yedi, herkese ikram etti

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'ı ziyaret eden Prof. Dr. Canan Karatay, ikram edilen ışkını eliyle soyup hem yedi, hem ikram etti. Kameralara yansıyan o anlarda renkli görüntüler ortaya çıktı.

Ünlü İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nuran Yazıcıoğlu, Ankara Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı Başkanı Mehmet Çağlar, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Başkan Yanılmaz, sağlık açısından önemli faydaları bilinen yörede yayla muzu veya uçkun olarak adlandırılan doğal yetişen ışkından ikram etti. Açıklamaları ile dikkat çeken Prof. Dr. Karatay, ışkını alarak önce dişleri ile kopardı, ardından da soyup hem yedi hem ikram etti. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı ziyarette Prof. Dr. Karatay, ışkın otu ile ilgili detaylı bilgi verdi.

Işkının çok güzel olduğunu, biraz ısındığı zaman ekşi ve tatlının bir araya gelerek müthiş bir lezzetin ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Karatay, "Üzerine de yumurta gelince dünyanın en sağlıklı yemeğidir. Bir kere antioksidan, vitamin, C vitamini dolu. Omega 3-6 mineral dolu. Her şey var. Kalp dostu ama tek başına kalp dostu değil. Beyin, tiroit, kalp, karaciğer dostu" diye bilgi verdi.

Prof. Dr. Karatay, Ankara Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı Başkanı Mehmet Çağlar'ın eline bakarak da karaciğer yağlanması olduğunu, kızarıklığın bunun belirtisi olduğunu söyledi.
İhlas Haber Ajansı
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