'Siyasetimizin merkezine hep samimiyet koyduk'

Başbakan Binali Yıldırım, "24 Haziran güçlü Türkiye'nin müjdesi olacak. 24 Haziran'da Türkiye üzerinde oynanan ekonomik, siyasi oyunlar bozulacak. 24 Haziran bu oyunları oynayan onlara destek verenlerin de hezimete uğrayacağı tarih olacak" dedi.

AK Parti'nin Kayseri'de düzenlediği mitinge katılan Başbakan Binali Yıldırım, halka hitap etti. Başbakan Yıldırım, "Kayseri bu gün bir kez daha tarih yazıyor. Kayseri Genel Başkanımızı Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı bağrına basıyor" dedi.

"AK Parti kurulduğu günden beri liderinin öncülüğünde millet sevdası ile lideri ile birlikte yürüdü. Kayseri bizi hiç yalnız bırakmadı. Kayseri büyük Türkiye yolunda AK Parti bayrağını ay-yıldızlı bayrağı ile beraber en güçlü dalgalandıran ilimiz oldu" diyen Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Yeni bir seçime sayılı günler kaldı. İnşallah 24 Haziran'dan itibaren sürekli vesayet üreten, darbe üreten, arıza üreten bu sistemi değiştireceğiz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine güçlü meclise evet diyeceğiz. Türkiye'yi karanlıklara sürüklemeye kimsenin gücü yetmeyecek. Bu güne kadar birçok engellerle karşılaştık ama hiç birine pabuç bırakmadık. Milletin emanet ettiği tankları uçakları topları tüfekleri milletin üzerine ateş ederek onları şehit eden alçakların hesabını 24 Haziran'da soracağız. Küresel terör ağının bir piyonu olan bir parçası olan FETÖ terör örgütü vatan evlatlarını şehit etti. O gece bir yiğit çıktı milletine seslenerek meydanlara inin dedi. İndik meydanlara. Bir daha 27 Mayıslar, 12 Eylüller, 28 Şubatlar, 17-25 Aralıklar ve 15 Temmuzlar olmasın diye millet el koydu meseleye. 16 Nisan halk oylaması ile söz ve karar da milletindir. Artık yönümüzü geleceğe çevirdik. Büyük hedeflere yürüyoruz. Şimdi zaman Türkiye'yi şaha kaldırma zamanıdır. Türkiye'yi 100. yılının hedeflerine ulaştırma zamanıdır. Zaman Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni sistemin Cumhurbaşkanı yapma zamanıdır."

"Türkiye daha fazla büyüyecek"

"24 Haziran güçlü Türkiye'nin müjdesi olacak. 24 Haziran'da Türkiye üzerinde oynanan ekonomik, siyasi oyunlar bozulacak. 24 Haziran bu oyunları oynayan onlara destek verenlerin de hezimete uğrayacağı tarih olacak" diyen Yıldırım, "Türkiye daha fazla büyüyecek. Kapalı kapılar arkasında millete rağmen hiçbir iş çevirmedik. İlk günden itibaren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhur ittifakının adayı olarak gösterdik. MHP ile Yenikapı ruhunu devam ettirmek için yola çıktık. Bütün görüşmelerimiz aleni oldu. Ana muhalefet ve diğer muhalefet partileri günlerce nereye savrulacaklarını bilemediler. 24 Haziran ile ilgili zafer nutukları attılar ama çıkıp 'Adayım' diyemedi ana muhalefet partisi başkanı. Türkiye'nin ana muhalefet partisi başkanı doğal olarak cumhurbaşkanı adayı olarak meydanlara çıkmıyorsa millet niye güvensin? Niye iktidar yapsın. Millet öyle bir rüzgar estirdi ki bunların kurmaya çalıştığı çatı uçtu gitti. Bari enkazıyla bir ittifak yapalım dediler. Onda da tam anlaşamadılar işi ertelediler. Sonunda dağ fare doğurdu herkes ceketini aldı evine döndü. Bunlar hep böyle. Eserler gürlerler ama ne yapacaklarına dair bir fikir milletin önüne koyamazlar. Milletin fikri sonuna kadar Erdoğan, Sonuna kadar AK Parti sonuna kadar cumhur ittifakı. Biz inşallah 24 Haziran'da millet ve demokrasi kazanacak. Siyaset gençleşecek Türkiye güçlenecek. Türkiye bölgesinde ve dünyada daha güçlü daha itibarlı ülke olarak yoluna devam edecek" diye konuştu.