1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Siyasetimizin merkezine hep samimiyet koyduk'

Başbakan Binali Yıldırım: Siyasetimizin merkezine hep samimiyet koyduk. Ana muhalefet partisi günlerce nereye savrulacaklarını bilemediler. Kurmaya çalıştıkları çatı uçtu gitti. 24 Haziran'da demokrasi kazanacak millet kazanacak.
05 Mayıs 2018 15:55
Yazdır
'Siyasetimizin merkezine hep samimiyet koyduk'

Başbakan Binali Yıldırım, "24 Haziran güçlü Türkiye'nin müjdesi olacak. 24 Haziran'da Türkiye üzerinde oynanan ekonomik, siyasi oyunlar bozulacak. 24 Haziran bu oyunları oynayan onlara destek verenlerin de hezimete uğrayacağı tarih olacak" dedi.

AK Parti'nin Kayseri'de düzenlediği mitinge katılan Başbakan Binali Yıldırım, halka hitap etti. Başbakan Yıldırım, "Kayseri bu gün bir kez daha tarih yazıyor. Kayseri Genel Başkanımızı Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı bağrına basıyor" dedi.

"AK Parti kurulduğu günden beri liderinin öncülüğünde millet sevdası ile lideri ile birlikte yürüdü. Kayseri bizi hiç yalnız bırakmadı. Kayseri büyük Türkiye yolunda AK Parti bayrağını ay-yıldızlı bayrağı ile beraber en güçlü dalgalandıran ilimiz oldu" diyen Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Yeni bir seçime sayılı günler kaldı. İnşallah 24 Haziran'dan itibaren sürekli vesayet üreten, darbe üreten, arıza üreten bu sistemi değiştireceğiz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine güçlü meclise evet diyeceğiz. Türkiye'yi karanlıklara sürüklemeye kimsenin gücü yetmeyecek. Bu güne kadar birçok engellerle karşılaştık ama hiç birine pabuç bırakmadık. Milletin emanet ettiği tankları uçakları topları tüfekleri milletin üzerine ateş ederek onları şehit eden alçakların hesabını 24 Haziran'da soracağız. Küresel terör ağının bir piyonu olan bir parçası olan FETÖ terör örgütü vatan evlatlarını şehit etti. O gece bir yiğit çıktı milletine seslenerek meydanlara inin dedi. İndik meydanlara. Bir daha 27 Mayıslar, 12 Eylüller, 28 Şubatlar, 17-25 Aralıklar ve 15 Temmuzlar olmasın diye millet el koydu meseleye. 16 Nisan halk oylaması ile söz ve karar da milletindir. Artık yönümüzü geleceğe çevirdik. Büyük hedeflere yürüyoruz. Şimdi zaman Türkiye'yi şaha kaldırma zamanıdır. Türkiye'yi 100. yılının hedeflerine ulaştırma zamanıdır. Zaman Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni sistemin Cumhurbaşkanı yapma zamanıdır."

"Türkiye daha fazla büyüyecek"

"24 Haziran güçlü Türkiye'nin müjdesi olacak. 24 Haziran'da Türkiye üzerinde oynanan ekonomik, siyasi oyunlar bozulacak. 24 Haziran bu oyunları oynayan onlara destek verenlerin de hezimete uğrayacağı tarih olacak" diyen Yıldırım, "Türkiye daha fazla büyüyecek. Kapalı kapılar arkasında millete rağmen hiçbir iş çevirmedik. İlk günden itibaren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhur ittifakının adayı olarak gösterdik. MHP ile Yenikapı ruhunu devam ettirmek için yola çıktık. Bütün görüşmelerimiz aleni oldu. Ana muhalefet ve diğer muhalefet partileri günlerce nereye savrulacaklarını bilemediler. 24 Haziran ile ilgili zafer nutukları attılar ama çıkıp 'Adayım' diyemedi ana muhalefet partisi başkanı. Türkiye'nin ana muhalefet partisi başkanı doğal olarak cumhurbaşkanı adayı olarak meydanlara çıkmıyorsa millet niye güvensin? Niye iktidar yapsın. Millet öyle bir rüzgar estirdi ki bunların kurmaya çalıştığı çatı uçtu gitti. Bari enkazıyla bir ittifak yapalım dediler. Onda da tam anlaşamadılar işi ertelediler. Sonunda dağ fare doğurdu herkes ceketini aldı evine döndü. Bunlar hep böyle. Eserler gürlerler ama ne yapacaklarına dair bir fikir milletin önüne koyamazlar. Milletin fikri sonuna kadar Erdoğan, Sonuna kadar AK Parti sonuna kadar cumhur ittifakı. Biz inşallah 24 Haziran'da millet ve demokrasi kazanacak. Siyaset gençleşecek Türkiye güçlenecek. Türkiye bölgesinde ve dünyada daha güçlü daha itibarlı ülke olarak yoluna devam edecek" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haber 437 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
6 Mayıs 2018'den önemli gündem başlıkları
06 Mayıs 2018 00:02		 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'den ayrıldı
05 Mayıs 2018 22:34
Türk doktor, Trump'a bağlı sağlık konseyine giriyor
05 Mayıs 2018 22:22		 İnce: Talimat veriyorum, gidin imza verin
05 Mayıs 2018 21:43
Erdoğan, Fen Lisesinin açılışını yaptı
05 Mayıs 2018 21:13		 100 bin imzada ikinci günün sonuçları belli oldu
05 Mayıs 2018 20:48
'Dünya'da benim kadar tesis açan başka bakan yok'
05 Mayıs 2018 20:36		 Aydın Valiliği'nden koku açıklaması
05 Mayıs 2018 20:32
Erdoğan: Bu hastaneleri Kılıçdaroğlu için de yaptık
05 Mayıs 2018 20:06		 'İddia ediyorum, Kılıçdaroğlu İnce'ye oy vermeyecek'
05 Mayıs 2018 19:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İmar barışı hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
6 Mayıs 2018'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kendi söyleyip kendi dinlemek 2
işyerinden geç çıkan kimse 2
ikili averaj 1
muharrem ince'nin cumhurbaşkanı adayı olması 6
04.05.2018 m.başakşehir vs sivasspor maçı 2
popülasyonda diş temizle merakı 3
borç vermek 2
altay 1
ıslak mendili poşetinin köşesi ile diş temizlemek 2
kapalı balkon 1
SON İLANLAR
KYK, 464 personel alacak
KYK 756 yurt yönetim memuru alacak
Kuala Lumpur Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
PTT, 5 bin personel almak için ilana çıktı
Karasu Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kadışehri Belediyesi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam