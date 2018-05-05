1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Albayrak: Afrin'de yerli teknolojimizin önemi var

Afrin operasyonunda da Türkiye'nin 2009 yılına kadar henüz hiç üretemediği silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve insansız hava araçlarının (İHA) çok etkili olduğunu belirten Albayrak, "Yani, Afrin'deki harekatta başarılı olmamızda yerli teknolojimizin önemi var." dedi.
05 Mayıs 2018 16:03
Yazdır
Albayrak: Afrin'de yerli teknolojimizin önemi var

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, dönemin iki büyük Türk İslam devleti Harzemşahlar ve Anadolu Selçukluları'nın Moğol istilasına karşı birlikte mücadele etmek yerine birbirleriyle çarpışarak tarih sahnesinden silindiklerini belirterek, "Dönemin iki çınarının çekiştiği, hasede düştüğü için tarih sahnesinden yok oluşunu değil birbirini güçlendirdiğinde, omuz omuza verdiğinde ne olduğunu görmek lazım. Bunu da bizim din, dil, ırk, hiçbir şey ayırt etmeden 81 milyonu kucaklayacak bir insan kaynağı sinerjisiyle yapmamız gerekiyor. Burada asıl önemli olan 'ben' diyerek değil, 'biz' diyerek, 81 milyonu kucaklayarak değişmek." dedi.

Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezinde ikincisi düzenlenen İstanbul Gençlik Festivali'nde, kendi hayatı ve tecrübeleri ile tarihten örnekler vererek bir konuşma yapan Albayrak, dün, bugün ve geleceği birlikte anlamanın ve fikir sahibi olarak geleceği inşa etmenin önemine dikkat çekti.

Dünü, bugünü ve yarını anlama noktasında dünyanın kritik bir süreçten geçtiğini söyleyen Albayrak, Türkiye'nin 81 milyon nüfuslu bir ülke olmasına rağmen yüz milyonlarca nüfusa sahip bir bölgede bulunduğunu ve bu topluma da etki ettiğini belirtti.

Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik ettikleri Özbekistan'da da geçmişte kitaplarda okuduklarını hatırladığını ve hafızasını tazelerken bugüne ışık tutan bir gerçeği fark ettiğini dile getirerek, "Medeniyet, ilim, kültür, ahlak tarihinde Ali Kuşçu gibi çok önemli insanların yetiştiği, çok önemli şehirleri olan bir coğrafya burası. O zamanın iki büyük Türk İslam devleti olan Harzemşahlar ve Anadolu Selçukluları... Ayrı ayrı bakıldığında iki ayrı çok güçlü bir sisteme sahip devlet. Bu iki büyük devlet dönemin Moğol tehdidine karşı birlik olamadıkları, birbirlerinin enerjisini tükettikleri, Moğol casuslarının kendi içlerinde fitne tohumları ekmesine engel olamayıp birbirleriyle çarpıştıkları için, birisi Moğolların akşam yemeğine, birisi kahvaltısına meze olup gittiler." şeklinde konuştu.

Bugün yaşanan olaylara da tarih ekseninde bakmak gerektiğini aktaran Albayrak, 81 milyon insanın yüzyıllardır bu coğrafyada bir bayrağın altında bir millet olduğunu anlattı.

Albayrak, 500 sene önce yaşananların bugün de olduğunu ve olacağını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bazı arkadaşlar diyorlar ki 'Şuna hayret ediyorum, bu insanların yaptıklarına hayret ediyorum'. Ama ben de diyorum ki bunlar yüzyıllar önce de olmuş, şimdi neden olmasın. Dönemin iki çınarının çekiştiği, hasede düştüğü için tarih sahnesinden yok oluşunu değil birbirini güçlendirdiğinde, omuz omuza verdiğinde ne olduğunu görmek lazım. Bunu da bizim din, dil, ırk, hiçbir şey ayırt etmeden 81 milyonu kucaklayacak bir insan kaynağı sinerjisiyle yapmamız gerekiyor."

- Tolstoy'dan alıntı

Bu şekilde medeniyetler tarihinde birçok örnekler olduğuna işaret eden Albayrak, "Büyük ve Güçlü Türkiye" hedefi kapsamında her devletin olduğu gibi Türkiye'nin de kısa, orta ve uzun vadeli idealleri olduğunu vurguladı.

"Hedefsiz okyanustaki gemi gibi sağa sola savrulursunuz" diyen Albayrak, şunları kaydetti:

"2023 diyoruz çünkü Cumhuriyet'in 100. yılı. Bu bir parti meselesi değil. İnşallah çok daha güçlü bir Türkiye için bir seviye sonrası 2053. Bu toprakların vatan edilmesinde, 1453'te imparatorlukların hinterlandında yeni bir çağ açan büyük bir vizyonun 600. yılı. Ve inşallah 2071'de diyoruz ki bu tarih de 1071'de Orta Asya'dan gelerek Anadolu'yu vatan kılan Malazgirt Zaferi'nin bininci yılı. Böyle bir yolculuk Mustafa Kemal Atatürk'ün 'münhasır medeniyetler seviyesi' dediği seviyeye çıkmak için ideallerimiz var. Tarih akıp geçerken, bugün o gün. Bugünden itibaren her gün bir bunu yaşamak zorundayız ama Tolstoy'un 'Her insan dünyayı değiştirmeyi düşünür ama kimse önce kendini değiştirmekten başlamaz.' sözünü burada alıntılamak istiyorum. Ben dahil hepimizde 'Bir şey yapsam da dünyayı değiştirsem.' diye bir düşünce var. Bugün, şu anda başlayan bu değişim süreci tek tek her birimizden başlıyor. Burada asıl önemli olan toplumdan, cemiyetten, insanlardan ayrışarak, 'ben' diyerek değil, 'biz' diyerek, 'aile, toplum, millet' diyerek 81 milyonu kucaklayarak değişmek, dönüşmek. Herkesin de bu anlayıştan hareket edeceği bir süreç olarak önümüzdeki dönemi görmemiz lazım."

- "Afrin'de yerli teknolojimizin önemi var"

Bakan Albayrak, bu kapsamda teknolojik gelişmelerin de çok önemli olduğunu ifade ederek, İstanbul'un 1453'ten önce kuşatılmasına rağmen Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmesinde ordu ve inancın yanı sıra "dünya tarihinin en büyük toplarını döktürmüş olmasının" belirleyici rol oynadığını hatırlattı.

Afrin operasyonunda da Türkiye'nin 2009 yılına kadar henüz hiç üretemediği silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve insansız hava araçlarının (İHA) çok etkili olduğunu belirten Albayrak, "Yani, Afrin'deki harekatta başarılı olmamızda yerli teknolojimizin önemi var." dedi.

Berat Albayrak, enerji alanında da "milli enerji" hedefiyle hareket ettiklerini ve Türkiye'nin her yıl ortalama 55 milyar dolarlık enerji ve maden ithalatını azaltmak için yerli enerjinin çok önemli olduğunu anlattı.

Bu alanda son 2,5 yılda çok önemli tohumlar ektiklerini söyleyen Albayrak, "2023'e kadar Türkiye'yi başka bir ülke yapacak olan hedefler bunlar. Bir de bakmışsınız 10 sene sonra Türkiye enerji ithal eden değil ihraç eden bir ülke olmuş. Bunun stratejik adımlarını tek tek döşemek zorundayız. Bizden sonra da birileri bayrağı devralacak ama hepimizi çatı olarak birleştiren bir idealimiz var. Ben bu görevi bıraktığım güne kadar -ki 24 Haziran'da belki bitecek- bilemeyiz ama bu hedefleri gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

- "İmkansız diye bir şey yok"

Öte yandan, ilim sahibi olurken aynı zamanda tevazu sahibi de olmak gerektiğinin altını çizen Albayrak, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar'ı bu noktada örnek gösterdi.

"Aziz Sancar Hocamız, ilimdeki en zirve ödülü almış bir insan ama konuştuğunuzda tevazusuyla öyle yükseliyor ki siz yanında küçülüyorsunuz." diyen Albayrak, aynı şekilde dünya boksunun efsane ismi Muhammed Ali'nin de inancını örnek gösterdi.

Albayrak, "68 kuşağının en büyük figürlerinden biri" olarak tanımladığı Muhammed Ali'nin "Aklım kesiyorsa ve kalben inanıyorsam, başarabilirim." sözünü anımsatarak, şunları kaydetti:

"Dünya yeni bir sürece evrilirken, millet olarak 'Biz yapamayız, imkanlarımız yok' diye bir şey söz konusu değil. İnanarak, bu değişimin sizden başladığını bilerek ortaya koyduğunuz duruş, 1'den 1000'leri, 1000'den milyonları etkileyen ve toplumun dönüşümündeki en önemli unsur."

- "Sıra depolamada"

Konuşmasından önce gösteri alanını dolaşan Albayrak, üniversiteler ve çeşitli kurumların stantlarından bilgi aldı, ziyaretçilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Albayrak, daha sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan Enerji Vadisi'nde uygulama ve simülasyonları inceleyerek, enerji üreten bisiklette oğlu Ahmet Akif ile yarıştı.

Pedal çevirdikçe enerji üreten bisikletteki yarışı oğluna kıl payı kaptıran Albayrak, "Enerjiyi ürettik, artık sırada depolama var" dedi.

Bakan Albayrak daha sonra stantları gezdi. Bu sırada Albayrak'a İstanbul Gençlik Festivali Danışma Kurulu Başkanı Bilal Erdoğan da bir süre eşlik etti.

Anadolu Ajansı
Bu haber 371 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
6 Mayıs 2018'den önemli gündem başlıkları
06 Mayıs 2018 00:02		 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'den ayrıldı
05 Mayıs 2018 22:34
Türk doktor, Trump'a bağlı sağlık konseyine giriyor
05 Mayıs 2018 22:22		 İnce: Talimat veriyorum, gidin imza verin
05 Mayıs 2018 21:43
Erdoğan, Fen Lisesinin açılışını yaptı
05 Mayıs 2018 21:13		 100 bin imzada ikinci günün sonuçları belli oldu
05 Mayıs 2018 20:48
'Dünya'da benim kadar tesis açan başka bakan yok'
05 Mayıs 2018 20:36		 Aydın Valiliği'nden koku açıklaması
05 Mayıs 2018 20:32
Erdoğan: Bu hastaneleri Kılıçdaroğlu için de yaptık
05 Mayıs 2018 20:06		 'İddia ediyorum, Kılıçdaroğlu İnce'ye oy vermeyecek'
05 Mayıs 2018 19:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İmar barışı hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
6 Mayıs 2018'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kendi söyleyip kendi dinlemek 2
işyerinden geç çıkan kimse 2
ikili averaj 1
muharrem ince'nin cumhurbaşkanı adayı olması 6
04.05.2018 m.başakşehir vs sivasspor maçı 2
popülasyonda diş temizle merakı 3
borç vermek 2
altay 1
ıslak mendili poşetinin köşesi ile diş temizlemek 2
kapalı balkon 1
SON İLANLAR
KYK, 464 personel alacak
KYK 756 yurt yönetim memuru alacak
Kuala Lumpur Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
PTT, 5 bin personel almak için ilana çıktı
Karasu Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kadışehri Belediyesi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam