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Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişide yaralandı.
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişide yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Bünyan-İğdecik yolu üzerine meydana gelen kazada, M.Ö. yönetimindeki 38 H 3360 plakalı kamyonet ile S.Ç. yönetimindeki 38 H 0554 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü S.Ç. ile Suriye uyruklu Muhammet A. hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 4 kişide sevk edilen ambulanslar ile Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri de, kazanın meydana geldiği cadde üzerinde güvenlik önlemi aldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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