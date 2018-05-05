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TOKİ, müşteri memnuniyetine yatırım yapıyor

TOKİ Başkan Yardımcısı Özçelik, "Bina inşa etmek kadar o binaları yönetmekte önemli bir organizasyonu gerektirir"
05 Mayıs 2018 16:18
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TOKİ, müşteri memnuniyetine yatırım yapıyor

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) iştirak şirketi olan Emlak Yönetim A.Ş.'nin 2018 yılı koordinasyon toplantısı Bolu'da gerçekleşti. Toplantıya katılan TOKİ Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik, Emlak Yönetim A.Ş'nin TOKİ'nin faaliyetlerinin son aşamasında etkin görev alan önemli bir kuruluş olduğunu belirterek "Emlak Yönetim A.Ş. 37'ilde, 189 projede 109 bin konutu yönetip yaklaşık 400 bin kişiye hizmet veriyor. Bu çok önemli bir başarıdır" dedi.

Bina inşa etmek kadar o binaları yönetmenin de önemli bir organizasyonu gerektiğine dikkat çeken Özçelik, şöyle devam etti: "Emlak Yönetim AŞ, bu konuda kendini kanıtlamış, Türkiye'nin ilk emlak yönetimi şirketleri arasına girmiş ve en önemlisi olmuştur. Emlak Yönetim A.Ş'nin arkasında TOKİ gibi çok önemli bir kamu İdaresi vardır. Başarılarınızı sürdürdüğünüz sürece TOKİ olarak desteğimiz de artarak devam edecektir."

TOKİ olarak her yıl 60 bine yakın konut ihale ettiklerini söyleyen Özçelik, "Halen inşaatı devam eden yaklaşık 125 bin konut var. Bunun sayısı da her geçen gün artıyor. Dolayısıyla Emlak Yönetim iyi yönettiği sürece önündeki iş potansiyeli de artıyor. Emlak Yonetim ayrıca sadece konutların yönetiminden sorumlu değildir. Aynı zamanda kamunun, TOKİ'nin de bir temsilcisidir" diye konuştu.

"Zaman zaman anketler yaparak, hem hizmetlerin kalitesini hem de konut alıcılarının TOKİ konutlarından memnuniyetini ölçülebilir" diyen Özçelik, son olarak 2018 yılı koordinasyon toplantısının hayırlı olmasını diledi.
İhlas Haber Ajansı
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