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Kılıçdaroğlu, tahliye edilen öğretmen Çelik ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğretmen Ayşe Çelik ile telefonda görüştü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğretmen Ayşe Çelik ile telefonda görüştü.
CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle, hakkında hapis kararı verilen ve denetimli serbestlik şartıyla tahliye edilen Çelik'le görüştüğü belirtildi.
Kılıçdaroğlu'nun, öğretmen Çelik'e geçmiş olsun dileklerini ilettiği bildirildi.
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