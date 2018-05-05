1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kılıçdaroğlu, tahliye edilen öğretmen Çelik ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğretmen Ayşe Çelik ile telefonda görüştü.
05 Mayıs 2018 16:23
Yazdır
Kılıçdaroğlu, tahliye edilen öğretmen Çelik ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğretmen Ayşe Çelik ile telefonda görüştü.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle, hakkında hapis kararı verilen ve denetimli serbestlik şartıyla tahliye edilen Çelik'le görüştüğü belirtildi.

Kılıçdaroğlu'nun, öğretmen Çelik'e geçmiş olsun dileklerini ilettiği bildirildi.
Anadolu Ajansı
Bu haber 4,464 defa okundu. 5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
6 Mayıs 2018'den önemli gündem başlıkları
06 Mayıs 2018 00:02		 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'den ayrıldı
05 Mayıs 2018 22:34
Türk doktor, Trump'a bağlı sağlık konseyine giriyor
05 Mayıs 2018 22:22		 İnce: Talimat veriyorum, gidin imza verin
05 Mayıs 2018 21:43
Erdoğan, Fen Lisesinin açılışını yaptı
05 Mayıs 2018 21:13		 100 bin imzada ikinci günün sonuçları belli oldu
05 Mayıs 2018 20:48
'Dünya'da benim kadar tesis açan başka bakan yok'
05 Mayıs 2018 20:36		 Aydın Valiliği'nden koku açıklaması
05 Mayıs 2018 20:32
Erdoğan: Bu hastaneleri Kılıçdaroğlu için de yaptık
05 Mayıs 2018 20:06		 'İddia ediyorum, Kılıçdaroğlu İnce'ye oy vermeyecek'
05 Mayıs 2018 19:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İmar barışı hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
6 Mayıs 2018'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ödeşmek 1
fenerbahce'nin şampiyonlar ligi'ne katılması 2
değişim 1
sona gelmek 2
Şahsiyet 1
mazisi olmayan adam 1
enkaz devralmak 1
sarunas jasikevicius 1
spor toto 2.lig 1
kakava ateşi 1
SON İLANLAR
KYK, 464 personel alacak
KYK 756 yurt yönetim memuru alacak
Kuala Lumpur Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
PTT, 5 bin personel almak için ilana çıktı
Karasu Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kadışehri Belediyesi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam