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Devre mülk sektörünün büyüklüğü 2,5 milyar dolar

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ve Devremülk ile Devre Tatil Yatırımcıları ve Pazarlamacıları Derneği'nce düzenlenen "Devremülk ve Devre Tatil Çalıştayı" gerçekleştirildi
05 Mayıs 2018 16:27
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Devre mülk sektörünün büyüklüğü 2,5 milyar dolar

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ve Devremülk ile Devre Tatil Yatırımcıları ve Pazarlamacıları Derneği tarafından düzenlenen "Devremülk ve Devre Tatil Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Devre mülk-devre tatil sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren, dün başlayan ve Balıkesir'de gerçekleştirilen program iki gün sürdü.

Çalıştaya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet Erdal ve Devremülk ile Devre Tatil Yatırımcıları ve Pazarlamacıları Derneği Başkanı Mehmet Ali Doğan'ın yanı sıra, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yargıtay, Avrupa Devremülk Devre Tatil Yatırımcıları Birliği ve ilgili kurumlardan temsilciler katıldı.

Çalıştayın genel moderatörlüğünü, Balıkesir Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necdet Hacıoğlu yaptı.

Etkinlikte Tüketici Mevzuatı, sağlık ve turizm ile mali ve finansman gibi konular ele alındı.

Çalıştayda, sektörün sorunları tüketicilerin korunması açısından ele alınırken, yatırımcıları ve girişimcileri gelecekte sektöre yatırım yapmaya teşvik edecek düzenlemeler ve sorunların çözümü ayrıntılarıyla tartışılırken çözüm önerileri üretildi.

Devre mülk-devre tatil sektörünün önemi, sorunları, dünyadaki uygulamaları, sektörün büyüklüğü, Türkiye'deki durumu, ekonomiye ve istihdama katkısı, uluslararası standartlar ve hedeflenmesi gereken seviye açısından ele alındı.

- "Devre mülklerin yarısından fazlası Amerika'da"

Devremülk ile Devre Tatil Yatırımcıları ve Pazarlamacıları Derneği Başkanı Mehmet Ali Doğan, çalıştayda yaptığı sunumda, derneğin kuruluş süreci ve amaçlarından bahsetti.

Dünya devre mülk, devre tatil terimini 1960'lı yıllarda duymaya başladığını anımsatan Doğan, 1960 yılında İngiltere'nin turistik bölgelerindeki villaların bir veya iki haftalık mülkiyet hakkı ile satılmasının devre mülk sisteminin ilk uygulaması olduğunu aktardı.

İlk devre tatil sözleşmelerinin Alpler'de doğduğunu aktaran Doğan, şu bilgileri verdi:

"Amaç Fransa ve İsviçre Alpleri'nde tatil yapan kayakçılara turistik tesislerde uzun dönemli kullanım hakkının sağlanmasıdır. Devre mülk, devre tatil sistemi yolculuğuna Avrupa'dan sonra Amerika ile devam etmiş ve asıl gelişmesini bu ülkede göstermiştir. Bugün bu sistemle hizmet veren turizm tesislerinin yüzde 50'den fazlası Amerika'dadır. Kanarya ve Virjin Adaları devre mülk, devre tatillerin Avrupa'daki üsleri olmuştur. Devre mülk, devre tatil sistemi batıdaki yolculuğundan kısa bir süre sonra rotasını Uzakdoğu ve Hindistan'a çevirmiştir. Uzakdoğu kültürü ve Hindistan mistisizmi yeni tatil sisteminin yayılması için mümbit bir ortam sunmuştur."

- "Ekonomik büyüklük 2,5 milyar dolar"

Doğan, Türkiye'de devre mülk ve devre tatil sisteminin geçmişinden bahsederek, şu bilgileri verdi:

"Derneğimiz tarafından tespiti yapılan Türkiye'deki devre mülk, devre tatil tesis sayısı 102, bu tesislerden 55'i işletmeye açılmış, geriye kalan 47 tesis ise inşa halinde. Bu tesislerde yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlanmakta. Türkiye'de devre mülk, devre tatil tesislerine üyeliği bulunan yaklaşık 250 bin aile mevcut. Ülkemizde devre mülk, devre tatil sektörünün halihazırdaki ekonomik büyüklüğü 2,5 milyar dolar seviyede."

Doğan, söz konusu tesislerin ülke ekonomisine faydaları açısından şu değerlendirmelerde bulundu:

"Turizmin çeşitlendirilmesi için ülkemizin yerli kaynaklarını kullanarak, krizlerden etkilenmeyen en önemli alternatif sektördür. Bu sektörde sürekli istihdam söz konusu. Bu tesisler ortalama yüzde 90'lara varan doluluk ile 12 ay çalışmakta. Devre mülk tesislerinde yatırım dönemi, satış-pazarlama faaliyetleri ve işletme döneminde yaklaşık dört binden fazla malzeme kullanılmakta olup, yüzden fazla farklı sektörü ekonomik açıdan doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendiriyor"
Anadolu Ajansı
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