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Türkiye'nin en iyi işvereni belli oldu

GittiGidiyor, Great Place to Work Enstitüsü tarafından Türkiye'de 6'ncı kez açıklanan "Türkiye'nin En İyi İşverenleri" listesinde 50-250 çalışan kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu
05 Mayıs 2018 16:31
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Türkiye'nin en iyi işvereni belli oldu

Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformlarından GittiGidiyor, Great Place to Work Enstitüsü tarafından Türkiye'de 6'ncı kez açıklanan "Türkiye'nin En İyi İşverenleri" listesinde 50-250 çalışan kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, her yıl 60'tan fazla ülkede 8 bine yakın işletme ve 20 milyondan fazla çalışanı temsil eden analizlerle dünyanın en geniş kapsamlı kurum kültürü araştırmasını yapan Great Place to Work Enstitüsü, şirketleri "güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu" boyutlarıyla ele alarak hazırladığı "Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2018" listesini açıkladı.

Bu yıl 6'ncısı açıklanan, farklı sektör ve çalışan sayısı kategorilerinde 162 şirketin katıldığı değerlendirmenin sonucunda, 50-250 çalışan kategorisinde birincilik, Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformu GittiGidiyor'un oldu.

Bir eBay şirketi olan GittiGidiyor'un kurumsal kimliğinin temelinde eşitlik, çeşitlilik ve güven kültürü son derece önemli bir yer tutuyor. GittiGidiyor, çalışanlarına bu bakış açısıyla sunduğu çalışma ortamıyla, şirketleri kurum kültürü ve şirket çalışanlarının deneyimlerine göre analiz eden Great Place to Work'te birinciliği elde etti.

- Fırsat Eşitliği ve Kadınların Desteklenmesi Özel Ödülü de GittiGidiyor'un

Great Place to Work Enstitüsü, 2018'de çalışan sayısına göre 5 ayrı kategoride verdiği ödüllerin yanı sıra 6 özel ödül ve 3 sektör ödülünün sahiplerini de açıkladı. 2017'de yapılan araştırmada 2'nci seçilen GittiGidiyor, aynı zamanda iki yıl art arda Diversity (Çeşitlilik) Özel Ödülü'nün de sahibi olmuştu.

Bu yıl 50-250 çalışan kategorisinde birincilik ödülünü alarak "Türkiye'nin En İyi İşvereni" olan GittiGidiyor, ayrıca kadınları iş hayatı ve sosyal yaşamda güçlendirmeye yönelik çalışmalarıyla Fırsat Eşitliği ve Kadınların Desteklenmesi Özel Ödülü'ne de layık görüldü.

- "İşyerinde eşitliğe, güvene ve çeşitliliğin önemine inanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı, "Gönülden inandığım bir doğru var ki şirketlerin başarılı olması yalnızca finansal sonuçlarına bağlı değil. Çevrenizdeki insanlara ve hayata ne kattığınız, hangi değerleri ortaya koyduğunuz son derece önemli. Biz her şeyden önce tüm çalışanlarımıza saygı duyuyor ve onlara değer veriyoruz. GittiGidiyor için emeğini ortaya koyan herkesin kendisini iyi hissedeceği koşullarda çalışmayı hak ettiğini biliyoruz. İşyerinde eşitliğe, güvene ve çeşitliliğin önemine inanıyoruz. Bu ödül, çalışanlarımıza verdiğimiz değeri uluslararası standartlarda simgelemesi nedeniyle çok kıymetli." değerlendirmesinde bulundu.

eBay Gelişmekte Olan Avrupa Ülkeleri ve GittiGidiyor İnsan Kaynakları Direktörü Murat Yüksel ise şunları kaydetti:

"Herkesin kendini güvende hissettiği, birey olarak değer gördüğü ve huzurla çalıştığı bir iş ortamı sunmak için çok emek harcıyoruz. Yıllar geçtikçe katlanarak artan bu emeğin, Great Place to Work listesinde bizi birinciliğe taşıması çok gurur verici. Şirket kültürümüzde çeşitlilik çok önemli bir yer kaplıyor. Kariyer yolculuklarında kadınlara tam destek sağlayan İK politikamız ve kadınları güçlendirmeyi hedefleyen WIN (Women's Initiative Network) ekibimizin değerli çalışmalarıyla Fırsat Eşitliği ve Kadınların Desteklenmesi Özel Ödülü'nü de almış olmaktan ayrıca büyük mutluluk duyuyoruz. 'Türkiye'nin En İyi İşvereni' olmanın sorumluluğuyla, çalışanlarımızın mutluluğunu her zaman en önemli değer ölçütü olarak koruyacağımıza söz veriyoruz."

Anadolu Ajansı
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