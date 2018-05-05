Erdoğan, yarın dünyaya bir manifesto okuyacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Yarın, Cumhurbaşkanımız son il kongremizde cumhurbaşkanlığı adaylığıyla başlayan süreci burada ilan edilecek. Cumhurbaşkanımız ayrıca burada bütün dünyaya bir manifesto okuyacak." dedi.

Ünal, yarın gerçekleştirilecek AK Parti İstanbul 6. Olağan İl Kongresi öncesi kongrenin yapılacağı Sinan Erdem Spor Salonu'nda incelemelerde bulundu.

Son hazırlıklar hakkında bilgi alan Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyon dolayısıyla İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ı tebrik etti.

Ünal, bu güzelliklerin her il başkanına nasip olmayacağını dile getirerek, "Yarın, Cumhurbaşkanımız son il kongremizde cumhurbaşkanlığı adaylığıyla başlayan süreci burada ilan edilecek. Cumhurbaşkanımız ayrıca burada bütün dünyaya bir manifesto okuyacak. Tarihin içerisinden bir nehir gibi akıp gelen varlığımızı, kimliğimizi, Cumhuriyetle birlikte kurulan, AK Parti'yle bir diriliş şeklinde devam eden, bundan sonra da bir şahlanış ve yükselişle devam edecek, aziz Türk milletinin bir hikayesi de burada yeniden dile getirilecek. Bu bir taraftan da cumhurbaşkanlığı seçimleri için de aynı zamanda bir 'Bismillah' niteliğinde olacak." diye konuştu.

Yarın yapılacak kongrede herkesin gözünün, kulağının Cumhurbaşkanı Erdoğan'n söyleyeceklerinde olacağını belirten Ünal, "Salon muhteşem, her şeyiyle çok güzel. Yarın Cumhurbaşkanımızın salona girmeden önce hayat hikayesini bir film halinde göreceğiz. Ondan sonra da Cumhurbaşkanımız salona gelip manifestoyu dünyayla paylaşacak." dedi.

Öte yandan AK İstanbul İl Başkanı Şenocak, salonda uzun süre incelemelerde bulunarak, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ünal ve Şenocak'a AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan da eşlik etti.

Bu arada, il genelinde 12 milyon el ilanıyla İstanbullular kongreye davet edilirken, salonda 30 bin, dışarıda da 100 bin bayrakla süsleme yapıldı. Yerli ve yabancı 400'e yakın basın mensubunun akredite olduğu kongrede, Erdoğan'ın salon dışında da yaklaşık 200 bin kişiye hitap etmesi bekleniyor.